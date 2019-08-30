تشهد أحداث جديدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: يطلّ عليك هذا الاسبوع حافلاً بالمستجدات والأحداث السعيدة، سواء على صعيد حياتك المهنية أو الشخصية والتألق والانتصار المهني مع وجود الشمس والكواكب مجتمعة في العذراء وهذا امر مهم جدا يشجع على تحسين الامور والمفاوضات والدبلوماسية لكن سوف تتوقف قليلا عند احداث يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الميزان في مواجهة برجك فتكون مرحلة هدوء تأمل وظروف صعبة حاول ان تبتعد عن المشاكل وتصرف بطريقة واعية وغير عشوائية الاضواء مسلطة عليك لذلك عليك ان تكون شفافا في طرح الامور والتعامل مع الاخرين تخف الضغوط لحظة وصول القمر الى العقرب بين الاثنين والاربعاء وتبدأ الظروف بالتحسن ثلاثة ايام واعدة بالحظ الذي يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب الارباح في حين أن القدر يهديك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً. تسمح لك بإعادة خلط الاوراق ومن ثم لعب دور بارز بعد ان تراجعت أسهمك وخفّت شعبيّتك. لكن حاول أن تبقى حذراً في عطلة الاسبوع تحت تاثير القمر من برج القوس يومي الخميس والجمعة ان استقرارك المهني على المحك في هذه الايام الصعبة كما ان مزاجيتك وطباعك المتصلبة وعنادك وكثرة مطاليبك قد تثير احتجاج البعض او نقمتهم. لا تحلم بتحالف قوي مع قضيتك وربما تجد نفسك وحيدًا في ورطة ما بلا معين ولا وسيط اسبوع غريب متعب قليلا انتبه واستغل الحظوظ بطريقة مدروسة.

عاطفياً: تأتيك الأجواء الرومانسية على طبق من الفضة مع وجود كوكب الحب في برج العذراء الترابي الصديق الذي تفتح أبواب التواصل والحميمية مع الشريك فيبدو هذا الاسبوع نشيطاً ومشجعاً على التلاقي والاتصالات والزيارات والرحلات الترفيهية مع العائلة للعازب اجواء ترابية استثنائية انتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة الى حياتك اليومية..

قد يهمك أيضاً :

