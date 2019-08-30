تشهد أمور مميزة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مميز نوعية الوقت دسمة ومهمة جدا جدا ومميزة تحمل حلحلة وتسهل امورك اسبوع مليء بالحركة المهمة والفعالة تخف الضغوط وتتحسن الامور مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي السبت والاحد قد تحصل على أرباح غير متوّقعة ها هو الحظ يناديك فلا تتردّد باقتحام الفرص. سوف تتلقى دعوة لمناقشة مشروع مهم ويمكنك ان تتبع نظامًا جديدًا لتحسين ظروفك المعيشية وتعزيز شعبيتك، تساعدك الظروف على التقدم وعلى أخذ المبادرة والسير قدماً نحو الافضل حيث تتقدّم بعزم لتكلّل جهودك بالنجاح. تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى العقرب في مواجهة برجك بين الاثنين والاربعاء فتكون الفترة الاضعف مخيبة للامال زعل ندم تسرع اجواء دقيقة تفرض عليك نمطاً معيّناً وتشير الى تغييرات مباغتة واحداث غير منتظرة وتضطر الى تغيير برنامجك أكثر من مرّة، وذلك تحت ضغط التطوّرات والتغييرات المفاجئة فتعرف لقاءات وخلافات واتفاقات ونزاعات، انتظر وتمهل كن حذر جدا ولا تقع في فخ الاستفزازات نصل الى المرحلة الاقوى يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى برجك ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء فيقدم لك اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة ترافقك فتكون نظرتك للحياة متفائلة إنها فترة بنّاءة وإيجابيّة فترة تعارف وتلاقي وانسجام ومصالحة ايام جيدة تزيد من شهرتك وتعزّز موقعك الاجتماعي والمهني. لتحرز تطوراً بارزا في العمل فتتبدل حياتك المهنية والشخصية والعامة فتحصل على ما تريد.

عاطفياً: لا يناسبك وجود الزهرة في العذراء قد تعيش تردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي في هذه الفترة اذ تطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه وتصرفاته، وربما تنتابك هواجس بشأنه وشعور بعدم الامان للعازب قد تثار نزاعات وخلافات بسبب بعض الشكوك، ان طباعك متقلّبة وهذا يجعل التفاهم معك صعبًا حاول ان تتحرك باتجاه مصالحة او تسوية..

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