تشهد أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا مع وجود الشمس والكواكب في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية تقدم لك النجاح والازدهار والتطور لكن لن تكون بداية الاسبوع كما تشتهي او تريد بحيث تسبب لك التاثيرات الفلكية الكثير من التاخير والعقبات او الاستوقاف ايام صعبة وغير مناسبة لاتخاذ اي قرار تحت تاثير القمر من الميزان يومي السبت والاحد فلا يجوز تعريض مصالحك العامة والخاصة للأخطار لذلك خفف ردات فعلك القاسية لكن لا توزع الملاحظات يمين وشمال كن حذرا كي لا تخطىء لان غلطة الشاطر بالف غلطة يتبدل المشهد الفلكي وتدخل في الفترة الاقوى بين الاثنين والاربعاء لحظة وصول القمر الى العقرب يقوى نجمك وتتوج جهود سابقة بتقدير او تقييم وتحصل على دعم واخبار سارة اجواء جيدة تغمرك بإرادة صلبة وثقة بالنفس وقدرة على ترجمة الأحلام الى وقائع كذلك تعطيك الكواكب جاذبية كبرى تفتح لك الأبواب فتسير أمورك كما ترغب، ويساعدك الحظ على إحراز النجاح والانتصار تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى انتقال القمر الى القوس يومي الخميس والجمعة اي الى بيت المال والمصاريف والاستحقاقات وتقوى الطاقة الفكرية والجسدية وفتتهاون معك التأثيرات الفلكية فتلتقط فرصاً كانت غائبة وتحاول إيجاد حل للمشاكل، تحتاج الى مساعدة فتصادف من يقودك بحكمة نحو الأهداف. توظّف طاقاتك في نشاطات متعدّدة وتعمل لبلوغ الأهداف اسبوع ممتاز بدايته متعبة لكن نهايته من اجمل ما يكون فانت انسان ذكي سريع الخاطر.

عاطفياً: وجود الزهرة في العذراء الصديق يجعلك تعيش اسبوعا ممتازا لتعزيز الروابط وتقريب وجهات النظر قد تشعر بالحنين الى الماضي ولحظاته الحميمية. لن يخيب الحظ أملك ولا سيّما إذا كانت علاقتك متينة. اما العازب فهو على موعد مع فترة زمنية ناشطة اجتماعيا وفرص للتعارف وللتقارب قد تطور صداقة قديمة الى علاقة حب، وربما تعرف لقاء مميزًا من دون سابق تدبير. انه اسبوع ناشط ومنشط للروابط والعواطف..

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