من هما "هيفاء" و"مورفي" المخرجتان الوحيدتان بمهرجان البندقية السينمائي الدولي؟

انتقادات واسعة تعرض لها مهرجان البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا لاختياره فيلمين فقط من إخراج امرأتين من أصل 21 عملا في المسابقة الرسمية.

وكانت قد كشفت إدارة المهرجان عن الأفلام المشاركة في الدورة الـ76، معلنين أن العنصر النسائي في المسابقة اقتصر على فيلمين وهما "The Perfect Candidate" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، و"Babyteeth" للمخرجة الأسترالية شانون مورفي.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المخرجتان المشاركتان

المخرجة هيفاء المنصور:

هي كاتبة ومخرجة سعودية، ولدت في المنطقة الشرقية بالسعودية في عام 1974، وحصلت على درجة الليسانس في الأدب الإنجليزي المقارن من الجامعة اﻷمريكية بالقاهرة، كما واصلت دراساتها للحصول على درجة الماجستير في الدراسات السينمائية من جامعة سيدني، كانت بدايتها مع فيلمها القصير (من..؟) ، وقد عملت على إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى الأصدقاء والأقارب.

وانطلقت المنصور بعد ذلك في سلسلة من الأفلام القصيرة بدأت بتصوير أفلامها عن طريق الكاميرات الرقمية، لكنها صوّرت فيلمها (أنا والآخر) سينمائيًا، ويعتبر ذلك من التجارب الرائدة على مستوى السينما المستقلة الخليجية، وقدمت أول فيلم روائي طويل لها (وجدة) في عام 2012 ونال الفيلم اهتمامًا دوليًا كبيرًا لكونه أول فيلم سينمائي يُصور بالكامل في العاصمة السعودية الرياض، وحاز على ثلاث جوائز من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

شاركت في عضوية لجنة تحكيم مسابقة Un Certain Regard في مهرجان كان السينمائي الدولي في عام 2015، ووالدها هو الشاعر عبدالرحمن المنصور، متزوجة من دبلوماسي أمريكي.

المخرجة شانون مورفي:

رغم حمل مورفي للجنسية الاسترالية إلا أنها نشأت في عدة دول مثل هونج كونج وسنغافورة وإفريقيا، حصلت على لقب المخريجين الأكثر نفوذا من قبل مجلة سيدني.

قامت مورفي بإخراج الإنتاج الأسترالي لصالح شركة سيدني ثياتر ومسرح بلفوار ستريت ومسرح جريفين ومسرح دارلينج هيرست والفريق المسرحي ومركز سيمور ومسرح أولد فيتزروي.

فازت مورفي بجائزة مسرح سيدني عن العرض الأول الأسترالي لـ My Name Is Rachel Corrie، وهي حاصلة على زمالة مايك والش ومنحة إنستيلي وأودي للسيدات.

وتخرجت مورفي من مدرسة السينما والتليفزيون الأسترالية (AFTRS) في عام 2013 مع دبلوم الدراسات العليا في الإخراج، وقد عرض فيلمها القصير التخرج، خاريزما، في المهرجانات بما في ذلك مهرجان كان السينمائي الدولي ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي، بالم سبرينجز، وفليكرفيست، وبرلين إنترفيلم، وتم ترشيحه لجائزة AACTA في فئة Social Shorts Comedy.

أخرجت مورفي مؤخرًا سلسلة Rake و Love Child و Offspring الأسترالية.

تم ترشيح مورفي لجائزة نقابة المخرجين الأستراليين لدورها كمديرة حصرية لسلسلة Lingo / SBS 4 part mini On The Ropes .

جدير بالذكر أن المشاركة النسائية العام الماضي بمهرجان البندقية اقتصرت على فيلم واحد بعنوان "The Nightingale" للمخرجة جنيفر كينت، وبذلك يكون المهرجان هو الأقل بين المهرجانات التي تنافس فيه المخرجات، حيث تنافست في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي 4 أفلام لمخرجات على "السعفة الذهبية"، بينما شاركت 7 أخريات في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين، فبراير الماضي.