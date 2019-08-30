"العقرب" لا يبالي و"السرطان" يعاني نفسيا.. تعرف على وضعك الصحي في سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- سمية عبد الهادي

هل تُودون معرفة ما يخبئه الحظ وما يحمله على الصعيد الصحي؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات شهر سبتمبر المُقبل، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لتصريحات الدكتورة رانيا شارود، خبير في علم الأبراج والفلك.

1- الجدي

كان يعاني برج الجدي من مشاكل صحية خلال الفترة الماضية، وهو ما سيستمر معها خلال شهر سبتمبر، ولكن للخروج من هذه الأزمة يفضل أن يتحلى أصحاب هذا البرج بالتفاؤل وحب الذات، فهذا يدفعهم للاهتمام بالنفس كثيرا والتخلص من المشاكل المرضية التي تسير معها منذ فترة.

2- الدلو

من الأبراج التي تتوهم سريعا، وهو ما يتسبب له في بعض المتاعب الصحية، فالأمر يتوقف على التخلص من التوهم، فهؤلاء يتعاملون مع الأشياء النفسية البسيطة باعتبارها مشاكل صحية كبيرة تستدعي القلق، ما يحدث مع أصحاب برج الدلو، بينما هم في حالة صحية جيدة.

3- الحوت

من أكثر الأبراج حساسية، يعانون هذه الفترة من ضغوط نفسية كبيرة، وهو ما يسبب لهم بعض الانتكاسات الصحية خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في الشعور بالصداع أحيانا، وارتفاع في مستوى الضغط أحيانا أخرى، وبذلك فإن المرض لديه نفسي أكثر من أي شيء آخر.

4- الحمل

يعاني من بعض المشاكل الصحية تظهر في صورة هذيان وشحوب بالوجه، ولكن هذا سيمر سريعا مع الاهتمام بالنفس، وسيصبحون أكثر استقرارا ويتخلون عن المتابعات الصحية مع المختصين وتناول الأدوية.

5- السرطان

لا يوجد لديه أمراض عضوية ولكن يعاني من بعض الأمراض النفسية، لكونه من الأبراج العصبية، التي تتأثر سريعا بما يدور حوله من المحيطين، لذلك سيعاني كثيرا خلال الفترة المقبلة بسبب معاناة بعض أفراد أسرته من المشاكل المرضية، لذلك سيكون غير مستقر من الناحية النفسية، لعدم قدرته على التحمل.

6- الجوزاء

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يعاني خلال الفترة المقبلة من بعض الهموم الأسرية الخاصة بالأبناء وشريكة الحياة، حيث تغيب روح الفكاهة والبسمة لديه، وبحكم طبيعته البشوشة، سيلاحظ الجميع تغيره وخروجه عن طبيعته.

7- الثور

من الأبراج التي تهتم بنفسها كثيرا على المستوى الصحي، لذلك ستكون صحته مستقرة خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يسعى دائما للحفاظ على صحته، والذهاب للمستشفيات بالنسبة لأصحاب هذا البرج هو فقط للاطمئنان على صحتهم فقط، وليس لكونهم يعانون من أمراض.

8- الأسد

مستقر صحيا خلال الفترة المقبلة، ولكن سيواجه بعض المشاكل المادية، وهو ما يعرضه لانتكاسات صحية نفسية، يظهر ذلك من خلال صمته طوال الوقت.

9- العذراء

من أكثر الأبراج التي تعاني من المشاكل الصحية، وستظل توابعها معه خلال الفترة المقبلة، بعدها سيجد انفراجه، وسيلقى استقرارا في هذا الجانب، ولكن ما يشغله كثيرا هي حالته المادية، التي تمنعه كثيرا من الاهتمام بنفسه فيما يتعلق بالجانب الصحي.

10- القوس

لدى هؤلاء بعض المشاكل الصحية خلال الفترة المقبلة، ولكن لا ترقى لمستوى القلق، الأمر يحتاج فقط إلى بعض الاهتمام بالنفس، وسيزول كل ما يتسبب له القلق.

11- العقرب

أصحاب هؤلاء البرج لا ينشغلون كثيرا بما يدور حولهم، وهو ما يساعدهم في الحفاظ على استقرار حالتهم الصحية، على الرغم من كونهم يبدون اهتماما بتفاصيل الأمور، وهو ما يكون سببا في اصابتهم ببعض الأمراض، ولكن باعتبارهم من الأشخاص الذين لا يعيرون اهتماما بما يقلقهم فهذا يضمن لهم الاستقرار الصحي.

12- الميزان

ينظرون للأمور ببساطة وسهولة، على الرغم من معانتهم من ألام بالرأس قليلا، وبعض القلق، إلا أنهم سيتخطون