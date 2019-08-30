لمرضى الضغط المرتفع والسكر.. قائمة بالمشروبات الممنوعة وبدائلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الضغط المرتفع والسكري من الأمراض الأكثر انتشارًا والأكثر خطرًا إذا تغافلت عن كيفية التعامل معهما ومعرفة ما يجب اتباعه لتفادي ارتفاع أي منهما في الدم.

وهناك مجموعة من المشروبات التي يحب الابتعاد عنها، وأخرى يحرص على تناولها بصفة مستمرة، نذكرها لكم خلال السطور التالية، وفقا للدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي بطب عين شمس لـ"الخليج 365":

- مشروبات ممنوعة على مريض الضغط:

1- عدم الإفراط في تناول الكافيين (الشاي، القهوة) خصوصًا إذا كنت تعاني من اضطراب ضربات القلب.

2- المشروبات الغازية "الصودا":

الإفراط منها يعمل على تجميع كميات كبيرة من الأملاح داخل الجسم، ويعمل أيضًا على اضطراب ضربات القلب، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

3- مشروبات الطاقة:

تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكر، وتعمل على إبطاء سرعة ضربات القلب وحدوث خلل في الدورة الدموية، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

4- العرقسوس:

يشكل خطورة على مرضى الضغط العالي وأيضا مرضى الكبد، لأنه يعمل على احتباس المياه في الجسم.

- مشروبات صحية لمريض الضغط:

يقدم موقع "food.ndtv" المتخصص في الغذاء والصحة، مجموعة من المشروبات الصحية التي يستطيع مريض الضغط العالي تناول:

1- خل التفاح مع العسل

خل التفاح الأكثر شعبية في المجتمع الصحي الطبيعي، لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يطرد الصوديوم الزائد والسموم من الجسم، كما أن وجود إنزيم الرينين يسبب انخفاض ضغط الدم.

يمكنك خلط خل التفاح مع بعض العسل في كوب من الماء وتناوله في الصباح.

2- عصير الليمون

وفقا لخبراء الصحة، فتناول كوبًا من عصير الليمون يمكن أن تفعل العجائب لصحتك العامة واللياقة البدنية. فالليمون يطهر الخلايا ويجعل الأوعية الدموية لينة ومرنة، كما أنه يحتوي على فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة.

كوب من عصير الليمون كل صباح يمكن أن يساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم.

3- الحلبة:

الحلبة تحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد في ضبط ضغط الدم. قد يساعد شرب الحلبة كل صباح على معدة فارغة في الحفاظ على ضغط الدم.

4- بذور الشيا المياه المشبعة:

بذور شيا تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية وأوميجا 3، التي ثبت أن تعمل على خفض ضغط الدم.

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ننقع بذور شيا في الماء لمدة نصف ساعة ثم نتناولها. كرر العملية يوميًا لمدة شهر للحصول على نتائج فعالة.

5- حليب منخفض أو منزوع الدسم

كل من الحليب منخفض أو منزوع الدسم يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم، ويرتبط كل من هذه المواد الغذائية مع الحفاظ على ضغط الدم.

- مشروبات ممنوعة على مريض السكر:

1- الابتعاد تمامًا عن الصودا والمياه الغازية.

2- العصائر المحلاة الصناعية.

3- العصائر الطبيعية للفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل (المانجو والعنب والتين والبلح)

- مشروبات الصحية لمرضى السكر

بحسب موقع "webmd" نقدم لمريض السكر، مجموعة من المشروبات التي يستطيع تناولها دون ضرر:

1- حليب الشكولاتة:

يمكن أن يكون حليب الشوكولاتة قليل الدسم مشروب جيد للتعافي، وإذا كان جاهزًا يجب أن تتجنبه إذا كان يحتوي على كمية كبيرة من السكر، أما إذا كنت ستحضّره في المنزل فإليك الطريقة: اخلطي الحليب مع 3 ملاعق صغيرة من مسحوق الكاكاو وملعقتين كبيرتين من التحلية الخالية من السعرات الحرارية التي تختارها. يوفر لك 70 سعرة حرارية، و16 جراما من الكربوهيدرات، وجرامين فقط من الدهون.

2- عصير البرتقال:

من الأفضل تناول ثمرة البرتقال، أما إذا كان عصيرًا فلا بأس المهم أن يكون طازج وذلك للحصول على فيتامين C.

3- عصير الليمون الفريش:

اصنع عصير الليمون في المنزل: اخلطي الماء والليمون الطازج والتحلية بدون سعرات حرارية والثلج للحصول على مشروب منعش حقًا بدون كربوهيدرات واحدة أو سعرات حرارية عالية.

4- شكولاتة ساخنة:

يمكنك ذلك أن يكون مناسبًا لك بشرط تحضيره في المنزل بهذه الطريقة: اخلطِ كوبًا واحدًا من الحليب قليل الدسم مع مربعين من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70%، وملعقة صغيرة من الفانيليا، والقليل من القرفة، واتركها تذوب ثم تمتع بها واحصل على 23 جراما فقط من الكربوهيدرات.

5- عصير التفاح الفريش:

كوب من عصير التفاح الطازج يمكنه أن يخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية إلى النصف.

6- الزنجبيل:

إضافة ملعقة من الزنجبيل المبشور الناعم إلى كوب من الماء وتحليته بكمية قليلة من السكر الدايت.

7- مشروب الموكا المحضرة بالمنزل:

قم بتحضير موكا الخاص بك عن طريق خلط كوب واحد من القهوة المخمرة مع ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو، وملعقتين كبيرتين من الحليب قليل الدسم، والقليل من بديل السكر المفضل لديك بدون سعرات حرارية.