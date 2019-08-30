هند صبري خطفتهم بـ"التوب".. أبرز أزياء النجمات في مهرجان البندقية

افتتحت الدورة الـ 76 من مهرجان البندقية السينمائي، الأربعاء الماضي، ومن المنتظر أن تستمر فعالياته حتى 7 سبتمبر، وكما هو معتاد في وسط الأضواء ظهرت بشكل كبير أزياء نجمات السينما العالمية، التي اجتذبت العدسات واهتمام المتابعين لها.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز إطلالات النجمات خلال مشاركتهن في المهرجان هذا العام:

هند صبري:

أطلت الفنانة هند صبري بفستان طويل ذو أكمام مكشوفة من تصميم دار إيترو للأزياء، وارتدت كلاتش أبيض لامعا، فيما أكملت الفنانة إطلالتها بأقراط متوسطة الحجم وبعض المجوهرات البسيطة وبدت بتسريحة شعر بسيطة مع مكياج جذاب مرتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

إلسا هوسك:

استعرضت عارضة الأزياء إلسا هوسك جسدها الرشيق مرتدية فستانا أسود وذهبيا من توقيع العلامة الإيطالية «إترو» جاء بتصميم مفتوح الكتفين وبعقدة على الخصر وأكملت إلسا إطلالتها بتسريحة شعر منسدل، واعتمدت مكياجا برونزيا لإبراز ملامح وجهها الجذاب وزرقة عينيها.

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صوفيا ريتشي:

تألقت النجمة صوفيا ريتشي في الحفل بزي أسود يتألف من تنورة مصنوعة من قماش الكريب وكروب توب مصممة من الترتر الرائع، حملت هذه الإطلالة توقيع دار Twinset Official ما لفت نظرنا هو أن صوفيا انتعلت حذاء PVC باللون الأسود من توقيع المصممة اللبنانية أندريا وازن.

بربارا بالفن:

أما النجمة بربارا بالفن فتألقت هي الأخرى بفستان أسود طويل يتسم بالبساطة أبرز أنوثتها وجمالها، من توقيع دار الأزياء العالمية Armani واختارت تسريحة الشعر المموج المنسدل والمكياج الناعم.

سكارليت جوهانسون:

وتألقت الممثلة سكارليت جوهانسون على السجادة الحمراء بإطلالة حمراء أبهرت الجميع، وارتدت فستانا أحمر مفتوح الكتفين، بتصميم مميز من عند الخصر يحمل توقيع المصمم هادي سليمان لعلامة سيلين، ونسقت مع إطلالتها «صندل» أحمر، واختارت تسريحة الشعر المبلل والمكياج الناعم.