بكاء هيفاء المنصور في مهرجان البندقية السينمائي الدولي على واقع المرأة

بكت المخرجة السعودية هيفاء المنصور، خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر صحفي على هامش مهرجان البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا، قبل قليل، على واقع المرأة في العالم، نقلا عن موقع فرنسا 24.

وقالت "المنصور" أمام الصحفيين، إن "النساء عليهن الكفاح لتولي مراكز المسؤولية، في حين لا يضطر الرجال إلى شن هذه المعركة" على حد وصفها.

وتشارك المخرجة المنصور في المهرجان بفيلم "المرشحة المثالية" والتي تحدث فيه عن الصعوبات التي تواجهها النساء في المجال المهني في العالم وليس فقط في السعودية.

ووجهت المخرجة كلمة للنساء ذرفت خلالها الدموع قائلة :"علينا كنساء أن نوحد صفوفنا ونتعاضد ونؤمن ببعضنا البعض وبنجاحاتنا.. لا أريد أن تختبر ابنتي عالما كهذا في المستقبل" .

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ورأت المخرجة أن المهرجانات يجب أن تدعم المخرجات، بالرغم من الانتقادات التي تعرض لها مهرجان البندقية لاختياره فيلمين فقط من إخراج امرأتين من أصل 21 عملا في المسابقة الرسمية.

وأضافت في هذا الشأن "يجب أن يبدأ ذلك فعلا مع التمويل وفتح أبواب الاستوديوهات أمام مزيد من النساء والتنوع".

ويروي فيلم المخرجة السعودية "المرشحة المثالية" العوائق التي تعترض طبيبة شابة في السعودية، عندما تقرر الترشح للانتخابات البلدية في مجتمع محافظ يسيطر عليه الذكور.

وتمثل المخرجة السعودية إلى جانب مخرجة ثانية المشاركة النسائية في مهرجان البندقية في دورته السادسة والسبعين.

وقد سبق لهيفاء المنصور أن عرضت فيلمها الأول الطويل "وجدة" في مهرجان البندقية في 2012، لكن خارج المسابقة الرسمية.