أثناء عودتهما إلى لبنان.. نانسي عجرم وابنتها في كابينة طائرة

اعتادت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، مشاركة متابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورها مع بناتها، وكانت آخر ما نشرته صورة لها برفقة طفلتها "إيلا" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" داخل كابينة طائرة تابعة لإحدى شركات الخطوط الجوية اللبنانية.

وظهرت "نانسي" برفقة ابنتها "إيلا" التي ارتدت قبعة كابتن الطائرة، وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة قائلة: "أنا وإيلا في طريقنا إلى بيروت.. على متن خطوط طيران الشرق الأوسط".

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وتلقت الفنانة اللبنانية العديد من تعليقات متابعيها: "ربنا يخليكو لبعض" "يا عمري إيلا عسل" "يارتني خطوط طيران الشرق الأوسط".

يذكر أن نانسي عجرم، تواجدت بالأمس في القاهرة للمشاركة في احتفالية أقامتها إحدى شركات مستحضرات التجميل، واصطحبت ابنتها "إيلا" التي تزور القاهرة لأول مرة، ورافقتها إلى مقر الاحتفالية بأحد المولات التجارية.