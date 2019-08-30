الامارات | ممثلو الاتحاد العالمي للمخترعين يشيدون بالإمارات للابتكار

شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو الاتحاد العالمي للمخترعين يشيدون بالإمارات للابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد ممثلو الاتحاد العالمي للمخترعين وجمعيات المخترعين بالدول المشاركة في النسخة الجديدة لتحدي معرض بريطانيا العالمي للاختراع والتجارة (ITE) 2019 وجوائز العام للاختراع المقام في العاصمة لندن، بالحضور المميز لدولة الإمارات في سماء الاختراع العالمي، ودعمها اللامحدود لبرامج وجوائز الاختراع، واعتماد شهر سنوي للابتكار.

وتضمن المعرض المقام في أوليمبيا كينسينغتون بمدينة لندن، العديد من المشاريع في عالم الاختراع والابتكار والإبداع والتكنولوجيا والحلول الذكية، بمشاركة 20 دولة، وتحت إشراف المنظمة الدولية للمخترعين - ويبا (WIIPA).

وشارك المخترع الاماراتي أحمد عبدالله مجان، ضيف شرف التحدي، مع لجنة مكونة من مجموعة من المحكمين والخبراء، بوضع وتحديد فوائد الاختراعات المقدمة.

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وحكّم مجان 26 اختراعاً من ست دول، هي: العراق وكرواتيا والفلبين وتايلند وتايوان وفرنسا من أصل 271 اختراعاً مقدما من الدول المشاركة، ومنها مصر والمغرب والعراق.

ويتضمن الحفل الختامي للمعرض اليوم إعلان الفائزين في التصفيات النهائية الكبرى للمتقدمين للجوائز لفئتي الجوائز البريطانية والجوائز الدولية.

ويعد المعرض الدولي للاختراعات والتجارة لعام 2019 ITE للمخترعين والمصنعين والتجار فرصة لعرض أحدث اختراعاتهم وابتكاراتهم وتبادل المعلومات.

