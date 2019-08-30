تشهد نجاحات مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اجواء ولعانة ناحجة رابحة وممتازة مع وجود الكواكب والشمس في برجك قد تتحقق أمنيات أو تتجسد رغبات كانت حتى الآن من عالم الأوهام وتتصرف بروح القادر والمنتصر، وتباشر بما هو أساسي أو مغاير تماماً لتوجهاتك السابقة. كذلك سوف تتلقى المساعدة الكبيرة لتحقيق مشروع مهم مع وجود القمر في الميزان يومي السبت والاحد فيقرع الحظ بابك ويفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية يجب أن تلتقطها، لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كل الأصعدة. نصل الى الفترة الاهم بين الاثنين والاربعاء مع وصول القمر الى العقرب تلاقي الدعم والتأييد أو المساعدة، تستوعب بسرعة تتحرك بسرعة تركض في كل الاتجاهات تطرح افكارك بذكاء اسلوبك سلس تصل الى نتيجة مهمة وناجحة فتعرف فترة مزدهرة على الصعيد الاجتماعي، مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة. تشعر بثقل الضغوط والتعب يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من القوس الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك فتتآمر الطوالع الفلكية ضدك ما يجعلك تتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات أو محاولة احتيال فكن متيقظاً وحذراً ولا توقّع على ورقة أو مستند كي لا تندم ولا تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر، احتمال ان تخيب آمالك لذلك اكتفي بالامور البسيطة والغير معقدة ركز على الامور السهلة ودقق في التفاصيل اسبوع مليء بالانفراج والاخبار الحلوة لكن الدبلوماسية مطلوبة.

عاطفياً: وجود الزهرة في برجك يجعلك تعيش اوقاتًا سعيدة في الحب كما في الصداقة، فتبدو فرحًا مبتسمًا، مسرورًا بأجواء الحنان التي تحيطك من كل صوب. تلمس حرارة عند المقرّبين وتحب هذا التقارب واجواء الودّ التي تغمر علاقاتك. يساعدك الحب على التفاوض بشأن اتفاقات عائلية لا بدّ منها وتحاول ان تسوّي مشكلة مع احد الاولاد او افراد العائلة. للعازب تتلّقى دعوات تنعش قبلك، وتشارك بمناسبات إستثنائية فتطرب لها وتفرح.

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