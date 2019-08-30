تشهد نجاحات جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد واضح من بدايته وعنوانه الاساسي اجواء رائعة سترافقك يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برجك تتوضح الرؤية وتصل النجاحات على طبق من فضة كذلك يقدم لك الحظ والدعم ويسهل الامور فتكون انطلاقة جيدة جدا مبادرات انفراجات لقاءات سفر رحلة يومين ممتازين تلاقي الحلول التي تنتظرها بشأن قضية تشتغل عليها وتربح حضر نفسك الى التغيير والتطوير اجواء ولا ولا اجمل تسمح لك بالتصرف على ذوقك تغيير تقرر تحسم القرار كما تريد تتابع الحظوظ والتاثيرات الجيدة مع وصول القمر الى العقرب الى البيت الثاني بيت المال والشهرة والانتشار بين الاثنين والاربعاء باستطاعتك تحسين النفسية والمعنويات وتكسب دعم من كل الجهات تطور اعمالك وتشتغل على المسائل العالقة لتسجل تغييراً سعيداً في نواحي حياتك المالية المهنية العائلية وحتى السياسية لتنطلق واثقاً وتكون منفتحاً على كل الاتصالات والآفاق، تستعيد الثقة بالنفس وتنسجم مع الأجواء المحيطة بك، وتشعر أنك قادر على تحقيق كل الرغبات والأهداف نصل الى عطلة الاسبوع الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج القوس الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء يعطيك الجرأة والقدرة على الاقناع وتفرض رأيك بدبلوماسية فتتكيف مع الظروف وتتفاعل مع كل المستجدات، حتى إن التغييرات المفاجئة والمناسبة للاتفاقات والاستثمارات والعمليات المالية والالتزامات والارتباطات قد تباشر دورة جديدة تأخذك إلى الأبعد وربما إلى السفر.

عاطفياً: لا يناسبك وجود كوكب الحب في العذراء في معاكسة برجك تكون الظروف متطلبة ومن الخطأ التسرّع في حسم الامور ولا سيّما الحسّاسة منها. قد تدخل في نقاشات مع الشريك حول مسائل مالية تتعلق بمصاريف منزلية او ادارية او ربما استشفائية.للعازب للعازب , تبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة او الهواجس التي تسبب لك القلق والاحباط هنالك توترات عابرة لكنها قد تؤثر على استقرار الوضع العاطفي اذا لم يوضع لها حد فوري.

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