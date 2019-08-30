تشهد أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنيا:ً تتحسن الانطباعات عنك فتكون انطباعات ساحرة وجذابة تستوعب الامور بسرعة وتكون ايجابي وبناء في هذا الاسبوع الجديد الذي يعطيك اشارات مهمة لكي تتقدم مع وجود القمر في الميزان يومي السبت والاحد في البيت الثالث بيت القدرة للتعبير عن الرأي للخروج من بيئة ضيقة معنوياتك مرتفعة جريئ ومنفتح في طرح النقاط تحاور تدافع عن رايك تنطلق وتطل في طلة حلوة تستفيد من حظ مضاعف يرافقك لفترة طويلة لكن تتبدل الاحوال الفلكية وتتغير نوعية الوقت ومن المحتمل ان تشعر بمعاكسة القمر من برج العقرب بين الاثنين والاربعاء فتكثر الاولويات الشخصية والعائلية من الضروري ان تهتم بكل التفاصيل فلا تتهرب او تبتعد عن متطلبات العائلة والمسؤوليات المهنية حاول ان تضبط اعصابك وان تتفهم الآخرين بدون توجيه انتقادات قاسية.نصل الى الفترة الافضل يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر من برج القوس الناري الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء فتطل على عطلة اسبوع من الازدهار المادي والبريق المعنوي فتحتفل بجديد، وتضاعف الجهود التي تثمر نتائج ممتازة فتشعر انك حقّقت المرتجى تبدو النجم في كل مكان فتحرز ربحًا وتعالج كل ما كان عالقًا بقوة وشجاعة, كذلك سوف تتلقى خبرا يسعدك ويتعلق بتقدم مهني وعرض وتغيير فيحالفك الحظ في العمليات المالية فتُقدم عليها متفائلاً واثقًا ومدعومًا من السلطات والمراجع النافذة، كما يحمل اليك الحظ فرصًا سعيدة واستثنائية.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب يرعاك من برج العذراء فتكثر المناسبات والاحتفالات واللقاءات، ويقدم لك السعادة والانسجام في هذا الاسبوع الرائع والمميز حيث تتطوّر العلاقات وتتبدّد أجواء التشنج وتلفت الأنظار إليك وتسحر كلّ من يقترب منك، للعازب,تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة استجمام او رحلة عمل.

قد يهمك أيضاً :