تشهد أحداث جيدة جدا خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد جدا ومهم مع تواجد الكواكب والشمس في برج العذراء الصديق في موقع جيد يزيد من فرص النجاح والمكاسب ويسلط الضؤ على مهارتك وكفاءتك لتاخذ خطوات كبيرة للتقدم نحو الاعلى لكن مع وجود القمر يومي السبت والاحد في الميزان في البيت الرابع فتعقد الامور وتصعب وتكثر المسائل الصحية والاعمال المتراكمة والمصاريف الايضافية لذلك لا تبالغ في تصرفاتك وكلامك التي قد يسبب لك بعض الاشكالات فما عليك الا ان تتصرف بليونة وعدم فرض وجهة نظرك تجنّبًا لإثارة الخلافات،كذلك قد تضطر الى مواجهة وضع دقيق يتطلّب منك حنكة ودهاء للخروج من المأزق. تتبدل الظروف لصالحك مع انتقال القمر الى العقرب بين الاثنين والاربعاء فتدخل مرحلة مهمة ثلاثة ايام ناجحة رابحة تخدم مصالحك وتعطيك حقك فتثق بنفسك وتكون طلتك حلوة تترك عنك الانطباعات الممتازة وتفتح في وجهك المساومات والاخبار الايجابية والمسائل المهنية والاجتماعية. تتبدل الظروف وتكثر المسؤوليات يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى القوس الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء فتدخل في عطلة اسبوع متعبة معنويا ونفسيا تطلب الاهتمام والركض والمجهود واعادة خلط الاوراق من جديد ايام مزعجة قد تخيّب ظنّك وتطرح امامك التحديات كل المسؤوليات تقع عليك حاول ان ترفه عن نفسك ولا تستنفد كل طاقاتك وانتبه للمسائل الصحية لذلك حافظ على هدوئك ولا تنجرف وراء التحديات وحاول ان تخفف المزاجية .

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في العذراء الصديق يجعلك تنعم بطوالع فلكية مناسبة جداً على الصعيد العاطفي، تسمح لك بمباشرة علاقات وصداقات جديدة، كما تحمل اليك الأحلام والسلام والرّقة في الروابط وتشارك في مناسبات كثيرة لتلتقي بوجوه جديدة ، للعازب, سوف تبحث عن شريك العمر وقد تتاح لك فرص عديدة لملاقاة من يهتف له قلبك

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