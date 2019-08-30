تشهد أحداث سعيدة ومهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً بداية اسبوع ممتازة جيدة ناجحة ورابحة تحت تاثير القمر من برج الميزان الصديق يومي السبت والاحد.تعود الحظوظ لتطرق بابك وتعطيك المبادرة للتصرف كي تختار وتسوي وتحلحل وتطور الامور الصعبة. تستقطب المستثمرين وتخطّط لبرامج ومشاريع جديدة، وقد تحقق ارباحًا عن طريق بيع الاراضي والعقارات والاعمال التأمينيّة والمصرفية، او التجارية او الاتصالات مع الخارج. تتابع الحظوظ ويتابع النجاح طريقه مع انتقال القمر الى العقرب بين الاثنين والاربعاء يرافقك الحظ فتطل على فترة مثمرة واطلاق مشاريع ناجحة ومثمرة فتتوضح الصورة ويقوى الحظ ليخدم مصالحك من الضروري ان تركز على اعمالك وحاول ان تنهي الامور الصعبة وحاول ان تسوي الامور قبل ان تتبدل الاوضاع والاحوال الفلكية ونوعية الوقت مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من القوس الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء فتشعر بالقلق وعدم الاستقرار يومي الخميس والجمعة فتتعقد الامور وتكثر المتاعب والمواجهات زعل حزن احداث تتعرقل لذلك سوف تحتاج الى مَن يقف الى جانبك يواسيك ولو بكلمات. يعاكسك الحظ ويعرقل بعض الاتصالات في حياتك المهنية. حاذر البعثرة وهدّئ من روعك واطرح اسئلة واستفسر لكي تعرف الى اين انت سائر. قد تضطر الى حسم وقطيعة، او تواجه بلبلة في علاقاتك الشخصية او شراكتك المهنية اسبوع متقلب لكنه غير سلبي حاول ان تتأقلم مع الظروف وحاول ان تواجه العراقيل بالدبلوماسية.

عاطفيّاً: لا يناسبك وجود كوكب الزهرة والكواكب مجتمعة في مواجهة برجك من العذراء المعاكس لبرجك ما يعني عدم استقرار في حياتك العاطفية. حتى العلاقات الحالية فقد تعرف قطيعة مفاجئة بسبب لقاءات جديدة. انتبه فقد تتعرض الى ازمة او جرح في حياتك العاطفية. للعازب من الممكن ان تواجه بعض العراقيل لذلك عليك ان تعيد النظر في علاقاتك العاطفية الحالية وتعرف كيف تختار الشريك المناسب.

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