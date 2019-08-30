تشهد أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا مع وجود الشمس والكواكب مجتمعة في برج العذراء الصديق تتوفر لك الفرص والاتصالات المفيدة،الايجابيات والحظوظ فلا تضيع الوقت الثمين استغل كل لحظة كي تحسن امورك السبت والاحد القمر في الميزان ما يجعلك تطل على فترة مزدهرة، تحمل اليك نفوذًا وترقية او تقدّمًا في مجال الاعمال. تحالفك الحظوظ فترتفع المعنويات وتشعر بالارتياح وتلقى الدعم والتشجيع تتبدل الظروف وتبدأ المواجهة الفلكية مع انتقال القمر الى العقرب بين الاثنين والاربعاء فتدخل في مرحلة دقيقة جدا فترة متطلبة تتطلب الاهتمام والانتباه امتحانات مسائل صحية فلا تتوّقع تضامنا مع قضيتك ان نوعية الوقت باهتة هادئة تتأخر الامور وكأن الحظ يتخلى عنك وتتأزم الامور ما يجعلك تتعرض لانقلابات في الاوضاع او لتصرّفات غريبة ثلاثة ايام دقيقة تمتحنك ان اخطر ما في الموضوع هي مزاجيتك فلا تنجرف ورائها ولا تهمل الاخطاء الصغيرة كن منضبطا واعتذر فترة حذرة تعامل معها بهدوء ودقة ترتاح يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج القوس الذي يشكل مربعا مع الشمس من برج العذراء الترابي الصديق فتتسهل الامور وتحمل اليك عطلة الاسبوع نوعية فلكية مميزة على كافة الاصعدة نشاط حيوية وحظاً كبيرا واياما مثمرة جيدة ومميزة تساوم على مركز اجتماعي تفاوض تتقدم تسافر أو تشارك في حملة أو ورشة عمل وتعزز موقعك.يبقى على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات كوكب اورانوس المزعجة.

عاطفياً: تجتاز فترة رائعة على الصعيد العاطفي، تحت تاثير كوكب الحب من برج العذراء الصديق فتُتاح لك فرصًا للتسلية والمشاركة في المناسبات السعيدة. تعيش اجواء رومانسية وتمارس سحرك على من حولك فتكسب القلوب والاعجاب، للعازب تغريك المغامرات اكثر من الاستقرار وقد تأخذك الى خارج البلاد وتفتح الباب امام علاقات ولقاءات حلوة وعاطفة جياشة مع اجانب وغرباء ايضًا.

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