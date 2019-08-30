عادات خاطئة أثناء تناول الطعام تؤدي إلى الإصابة بالأمراض

هناك الكثير من العادات السلبية التي نتبعها باستمرار دون وعي، وبدون أن ننتبه، ولكنها تؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة، يقدم لكِ موقع "هن" بعض هذه العادات التي يجب أن تحاولي تجنبها قدر المستطاع.

أكل الطعام خارج المنزل

نصح الأطباء بتناول الطعام في المنزل حيث إن نتائج الدراسات العلمية أظهرت أن تناول الطعام خارج المنزل يسهم في تلوث الجسم بالمواد الكيميائية، التي تسبب تغيرات سلبية فيه.

نقلًا عن "ميديك فورم"، تسبب هذه المواد الكيميائية الإصابة بالربو ومتلازمة فرط النشاط، سرطان الثدي، السمنة، النوع الثاني من السكري، اضطرابات في الجهاز العصبي والتناسلي، والعقم، وبحسب البيانات المتوفرة، فنسبة هذه المواد الكيميائية في أجسام الذين يتناولون طعامهم خارج المنزل أعلى بـ 35% مقارنة بمن يأكلون في بيوتهم.

الأكل أمام شاشة الكمبيوتر

أوضح الأطباء أنه لا يمكن التحكم بعملية مضغ الطعام أمام شاشة الكمبيوتر، وهذا يعني أن الطعام يصل إلى المعدة دون أن يمضغ جيدًا، علاوة على ذلك فالشخص الذي يتناول الطعام ويستخدم لوحة المفاتيح في نفس الوقت، يبتلع مع الطعام ملايين البكتيريا المنتشرة في لوحة المفاتيح، بما فيها مسببات الأمراض الخطيرة والالتهابات، وهذه تؤدي إلى أمراض الجهاز الهضمي بما فيها نمو الأورام.

Advertisements

أضاف الأطباء، أن تناول الطعام سريعًا أو أثناء الوقوف أو المشي كما يفعل البعض، أيضا يعتبر عادة خطرة جدًا، لأن الإنسان عندما يأكل وهو يسير تصبح عملية وصول الطعام من المريء إلى المعدة أسرع من المعتاد، كما أن هذه العادة تؤثر في عملية الهضم، ما يزيد من احتمالية زيادة الوزن.

وقد بينت نتائج دراسات علمية، أن تناول الطعام وقوفًا لا يضمن الشعور بالشبع، كما في حالة الجلوس، كما أن تكرار هذه العادة يزيد احتمال تطور النوع الثاني من مرض السكري بعدة مرات.