منها التفاح والكرز.. أطعمة طبيعية تساعد على ترطيب الجسم

ارتفاع درجات حرارة الجو عادة ما يصاحبها تأثير سلبي على بعض مرضى الضغط والقلب والسكر، حيث يؤدي ذلك إلى ضخ كميات أكبر من الدم إلى سطح الجلد، وهو ما يؤدي إلى التعرق، لكن يمكن توقف هذه الوظائف وإصابتها بالإعياء الحراري، ويتوقف الجسم عن إفراز العرق، ويشعر الإنسان بالبرودة أو الرطوبة.

وعرضت "سبوتينك" نقلًا عن موقع "ويذر" أطعمة تساعد الإنسان على تحمل ارتفاع درجات الحرارة:

التفاح

يحتوي على نسبة عالية من الماء لذلك يعمل على ترطيب الجسم، ويقلل الشعور بالتعب والشعور بالعطش، ويخلص الجسم من السموم.

التوت

يحتوي التوت على 85% من الماء، وتناوله بكميات كبيرة يعمل على تخفيف ارتفاع درجات حرارة الجسم.

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الكرز

فاكهة الكرز أيضًا من الفواكه التي تحتوي على 80% من الماء، وتساهم في ترطيب الجسم.

الخس

نوع من الخضار التي تحتوي على البوتاسيوم الذي يحفظ توازن الماء في الخلايا، ما يحسن وظائف أعضاء الجسم.

الخضار المطهي على البخار

مثل الباذنجان والطماطم والكوسة، أطعمة تساعد على ترطيب الجسم وإكسابه الطاقة اللازمة.

البروكلي

البروكلي يحتوي على 91% من الماء ما يخفف درجة حرارة الجسم.

الكمثرى

تساعد الكمثرى على ترطيب الجسم وتقلل الإصابة بخطر السكتة الدماغية.