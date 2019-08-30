أول سعوديتان في تحكيم بطولة عربية آسيوية بالأردن: نشكر الاتحاد على دعمه

في تحد جديد للمرأة السعودية، لأول مرة تشارك سيدتان سعوديتان، وهما هتون السدحان وربى اللحيدان، في تحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي تنطلق منافساتها غدًا في العاصمة الأردنية عمّان.

وقالت السدحان، وهي لاعبة ريشة طائرة منتسبة للاتحاد السعودي ومدرِّبة في أول أكاديمية معتمدة للريشة ومحكِّمة في الاتحاد السعودي، أن قصة احترافها للعبة بدأت بعد ممارستها للعبة كهاوية على يد مدربة كورية، ووجدتها تتسم بكل عناصر الأمان والمتعة، ومن ثم اتجهتُ للتعاون مع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، الذي كان الداعم الأول لها ولجميع المحكمات والمدربات واللاعبات، نقلًا عن موقع العربية.

واستكملت: "منذ طفولتي وأنا أمارس الألعاب الرياضية المختلفة، وقد احترفت العديد من الرياضات، منها كرة السلة وكرة القدم وكرة الطائرة والسكواش وغيرها".

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ووجّهت هتون، وهي خريجة بكالوريوس لغات وترجمة، نصيحة للفتيات قائلةً: "من يرغب بممارسة هذه اللعبة، لا بد له من الإلمام بكل ما يتعلق بها من المهارات الأساسية والقوانين والهدف، وكيفية احتساب النقاط باللعبة، بالإضافة للصبر والتدريب المستمر".

وعن اختيارها ضمن طاقت التحكيم قالت: "اختياري يعتبر تحديا وفرصة جديدة لي لأمثّل بلادي في هذه المناسبة الرياضية الهامة بجانب نخبة من الحكام العرب والدوليين. وقد اكتسبت الكثير من الخبرة بعد خوضي لتجربة التحكيم من حيث التعرف على أبرز الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، وبعض الحالات الاستثنائية في احتساب النقاط، بالإضافة للخبرة حول كيفية إدارة منافسات البطولات الكبرى بكفاءة ومهارة، متغلبةً بذلك على أصعب الضغوط الفنية والإدارية والتنظيمية، مما ينعكس على أسلوب عملي ومهاراتي في مجال التحكيم والتدريب".

وأضافت السدحان: "شاركت بإدارة وتحكيم العديد من البطولات المحلية للسيدات التي أقامها الاتحاد السعودي منها البطولة النسائية الأولى وبطولة المملكة المفتوحة للسيدات، بالإضافة للعديد من البطولات التي تنظمها النوادي الأجنبية للعبة في السعودية، وكنت حريصة على التواصل مع بعض المدربين والحكام الدوليين ذوي الخبرة في هذا المجال، نظراً لاحتكاكي ببعض اللاعبات بنوادي اللعبة الأجنبية الهندية والفلبينية التي ساهمت باكتسابي للخبرة".