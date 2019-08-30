تشهد أجواء إيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: لا تزال الاجواء العامة تخدم مصالحك الا انك سوف تعيش بداية اسبوع معاكسة متقلبة تكثر فيها المواجهات وبعض التحديات مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي السبت والاحد من المحتمل ان تمر ببعض المضايقات فتشعر بالانكماش او الانقباض، حاول ان لا تلفت الانظار الى سلبيات شخصيتك فانت تستطيع ان تتخطى الامور المزعجة بذكائك وسرعة بديهتك لكن لا تاخذ الامور على محمل شخصي ولا تفتعل المشاكل كن واعيا لمواجهة الامور بطريقة لبقة . لكن بالرغم من المواجهات الفلكية سوف تحمل لك التاثيرات الايجابية للقمر من برج العقرب بين الاثنين والاربعاء فتعود الامور الى مسارها الطبيعي تتفاهم مع الاشخاص وتتوضح علامات الاستفهام لتنطلق واثقًا من قدراتك ومصمّمًا على تحقيق اهدافك. تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الارباح تسكنك الحماسة وتسمح لك بإطلاق مشاريع مميزة. تتابع الحظوظ ويكتمل المشهد الفلكي يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج القوس الناري الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج العذراء ما يعني اجواء اكثر من رائعة تتحرر وتتخلص من الأعباء الكثيرة والضغوط والمعاكسات والعراقيل حاول ان تستغل كل لحظة ايجابية رتب نظم اعيد حساباتك وجدول اعمالك مشاريع كثيرة ستكون بانتظارك في عطلة الاسبوع على الارجح قد تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا. بشكل عام اسبوع جيد ناشط كثير الحركة كل جهودك تعطي نتائج جيدة.

عاطفيّاً: لا يزال يتابع كوكب الزهرة يسير باتجاه برج العذراء ويدعم علاقتك الحالية. تكون لك الكلمة الفصل وتميل الى الانفتاح والعطاء، الأمر الذي يقربك من الشريك والاولاد والاهل والاصدقاء وينعش الروابط مجدداً للعازب تعيش فترة مناسبة لمشاركة الحبيب في نشاطاته ولتمضية الوقت معًا ولتبادل الأحاديث على اختلاف وجهات نظرها.

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