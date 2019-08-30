شقاوة طفل تتسب في احتجاز أمه داخل المطبخ.. "قفل الباب وبكى"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لم تكن تعلم الأم حين دخلت المطبخ أن طفلها سيغلق الباب عليها، حتى احتجزت لنحو 4 ساعات داخل المطبخ، بينما بقي هو خلف الباب يصرخ حتى غلبه النوم والهاتف الجوال كان جواره.

وحاولت الأم فتح الباب إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وفي الوقت نفسه، أخذت تستنجد بالجيران من نافدة المطبخ لكون هاتفها الجوال أيضًا خارج المطبخ، وفق ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

واستيقظ الجيران على صوت الأم واتصلوا بالدفاع المدني السعودي الذي بادر بمباشرة الحادث، وأنقذ الموقف ليجد الطفل نائمًا على باب المطبخ.

من جانبه، شكر والد الطفل الدفاع المدني على سرعة تجاوبه وإنهاء الأزمة، محذراً الجميع من عدم ترك مفاتيح الغرف في متناول الأطفال وفي الأبواب.