مكياجك استوحيه من أبرز الميك أب أرتيست السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 04:36 مساءً - مهما كان أسلوب المكياج الذي تميلين إليه، بإمكانك أن تستلهميه من أبرز خبيرات التجميل السعوديات اللواتي يتقنّ فن المكياج، فيعملن على نحت وجه المرأة مع الحفاظ على ملامحها الطبيعية في الوقت نفسه.

وفي ما يلي، سنقدم لك أساليب مكياج من أبرز الميك أب أرتيست السعوديات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج ناعم بأسلوب ريم السويدي

للحصول على مكياج ناعم بأسلوب ريم السويدي، يتم تطبيق البرايمر، من ثم ظلال العيون البرونزية على كامل الجفن العلوي، وفوقها ظلال العيون باللون البرتقالي الخفيف. وبواسطة البيوتي بلاندر، يتم تطبيق كريم الأساس بلون قريب الى لون البشرة، ومن ثم الكونسيلر تحت العين. بعدها يُطبَّق، تحت الجفن السفلي، ظل العين باللون البرتقالي نفسه الذي تم استخدامه على الجفن العلوي. ولاكتمال الطلة، يوضع البلاش على أعلى الخدين، وتحدَّد الشفاء بقلم تحديد الشفاه الوردي، وملء داخل الشفتين. وبقلم أغمق قليلاً، يعاد تحديد زوايا الشفتين.

مكياج بأنامل ريم السويدي



مكياج مشرق بأسلوب وعد التركي

يرتكز هذا المكياج على استخدام الكونسيلر القريب الى لون البشرة، وتحديد العين بالكنتور البني المائل الى البرتقالي، بواسطة فرشاة الدمج، وتظليل منطقة فوق العين باللون العنابي والموف الغامق، على أن يكون مسحوباً قليلاً الى خارج العين. وبواسطة أطراف الأصابع، يتم تطبيق الظل الذهبي على الجفن المتحرك، وتوزيعه بطريقة عشوائية. من ثم تحديد النصف الثاني من الجفن العلوي بالكحل البني، على أن يكون عريضاً وممتداً الى خارج حدود العين. مع الحرص على استخدام البلاش الوردي الكريمي على أعلى الوجنتين امتداداً الى حدود الأنف. وأخيراً، يتم وضع الغلوس باللون الوردي، وطبقات عدة من الماسكرا.

مكياج بأنامل وعد التركي



مكياج فخم بأسلوب منى النعمان

يتم في البداية وضع كمية قليلة جداً من الهايلايتر على الوجنتين ومنطقة العين وعلى الأنف والشفاه، ومن ثم كريم الأساس السائل على كامل الوجه بواسطة الفرشاة، مع الحرص على مزجهما جيداً، إضافة الى الكونسيلر تحت العين. بعدها، تُطبَّق ظلال العيون بلون فاتح، كالوردي أو الزهري أو البنفسجي، على كامل الجفن العلوي، على أن تكون مسحوبة الى خارج العين. من ثم، يوضع ظل العين باللون البيج الفاتح تحت الجفن السفلي، ومده قليلاً الى خارج العين، مع تطبيق القليل من الظلال الفضية فوق العين، ورسم خط أيلاينر أسود عريض على كامل الجفن العلوي وحتى حدود العين الخارجية. وبواسطة قلم الشفاه يتم تحديد الشفتين بطريقة أنيقة ومتقنة، من ثم يُطبق أحمر الشفاه داخل الشفتين. ولطلة مشرقة، يتم تطبيق البلاش الوردي أو الخوخي على تفاحة الخدين.

مكياج بأنامل منى النعمان

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