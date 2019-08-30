كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 04:36 مساءً - إذا كنت تعانين من البشرة الدهنية، فأنت تحتاجبن الى التعرف الى أكثر الخطوات أهمية للعناية بهذا النوع من البشرة، لتجنب لمعان البشرة وانسداد المسام والإصابة بالبثور وحب الشباب، وغيرها من المشاكل التي تصيب البشرة الدهنية.

وفي ما يلي، سنقدم لك كيفية العناية بالبشرة الدهنية بخمس خطوات.



1- تنظيف البشرة

تنظيف البشرة



يعد تنظيف البشرة إحدى أهم خطوات العناية بالبشرة الدهنية، خصوصاً أنها من أنواع البشرة الأكثر إفرازاً للزيوت والدهون، وبالتالي من الضروري استخدام غسول الوجه الملائم. وفي هذا الإطار، ننصحك باستخدام Aveeno Clear Complexion، لأنه يحتوي على حمض الساليسيليك الذي يساعد في معالجة حب الشباب من دون التسبب بتهيج واحمرار الجلد، وأيضاً يعمل على تنظيف عميق للبشرة من دون أن يتسبب بجفافها.



2- ترطيب البشرة

ترطيب البشرة



من أجل الحفاظ على صحة البشرة بشكل عام والبشرة الدهنية بشكل خاص، من المهم المواظبة يومياً على تنظيفها وتقشيرها، والأهم ترطيبها. فهناك اعتقاد خاطئ جداً بأن استخدام كريم الترطيب للبشرة الدهنية سيجعلها أكثر إفرازاً للدهون والزيوت، في وقت أن عدم ترطيب البشرة الدهنية بالكريم الملائم يؤدي الى تعزيز إفراز الجلد لمزيد من الزيوت، مما يمنحك مظهر بشرة لامعاً بشكل مبالغ فيه، ويصيب بشرتك بحب الشباب والبثور والحبوب الدهنية. ننصحك باستخدام كريم الترطيب Burt's Bees Brightening Moisturizing Cream، الذي يحتوي على حمض الهيالورونيك والجليسرين اللذين يرطبان البشرة، وعلى النياكيناميد الذي يساهم في توحيد لونها، والأهم أنه لا يسد مسامات البشرة.



3- استخدام السيروم

استخدام السيروم



يعد السيروم عنصراً أساسياً في روتين العناية بالبشرة الدهنية، ومن المفضل دائماً اختيار السيروم الغني بحمض الهيالورونيك الذي يتغلغل داخل البشرة، فيعمل على ترطيبها في العمق وتعزيز إنتاج خلايا الجلد الجديد، بدلاً من الزيوت والدهون الزائدة، وتشكيل حاجز لحماية البشرة من السموم الناتجة من التلوث. ننصحك باستخدام La Roche Posay Hyalu B5 Serum.



4- استعمال الريتينول

استعمال الريتينول



يساعد الريتينول في تقشير البشرة، فيمنحها مظهراً أكثر سلاسة، وفي تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، فضلاً عن أنه يزيد من معدل دوران الخلايا، والتخفيف من ظهور الزهم وحب الشباب، وتحسين مظهر الجلد وتوحيد لون البشرة. ننصحك باستخدام Differin Acne Treatment Ge، فهو غني جداً بمادة الريتينول، وبالتالي سيكون الخيار المثالي للعناية ببشرتك الدهنية.

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5- الابتعاد عن المستحضرات المؤذية

الابتعاد عن المستحضرات المؤذية



تعد المستحضرات ذات التركيب الثقيلة والتي تعمل على انسداد المسام ضارة جداً وغير مقبولة أبداً للبشرة الدهنية، بالتالي تجنبي استخدام المنتجات التي تحتوي على الزيت النباتي وزيت جوز الهند وزبدة الشيا وزبدة الكاكاو.

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