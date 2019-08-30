تطويل الأظافر بـ 3 خطوات... تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 04:35 مساءً - الأظافر الطويلة والأنيقة لا يمكن الحصول عليها دائماً قي صالونات التجميل، إنما باستطاعة المرأة العمل على تطويل أظافرها من خلال تجنّب العادات الخاطئة واستخدام المنتجات المناسبة وأيضاً اعتماد نظام غذائي سليم، وغيرها الكثير من الأمور المهمة، فتنمو أظافرها بشكل طبيعي وسريع خلال مدة قصيرة.

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى كيفية تطويل الأظافر بثلاث خطوات فقط، فاطلعي عليها لتنعمي بأظافر طويلة ومتألقة على الدوام.



الخطوة الأولى

تجنب الاستخدام المفرط لجل الأكريليك وأظافر الأكريليك



من الضروري تجنب الاستخدام المفرط لجل الأكريليك وأظافر الأكريليك، فمن خلالها أنت لا تمنحين الفرصة لأظافرك الطبيعية بأن تنمو بشكل سليم وسريع. ولا شك أن استخدام المواد الهلامية والأكريليك أمر رائع، ويمنح أظافرك مظهراً متألقاً، ولكن لمرة واحدة فقط بين الحين والآخر ولفترات متباعدة، لكن لا تجعلي هذه العادة منتظمة لأنها تؤثر سلباً على عملية النمو الطبيعي للأظافر.



الخطوة الثانية

الفيتامينات أحد أهم المصادر التي تساعد في تطويل الأظافر وتقويتها



تعد الفيتامينات أحد أهم المصادر التي تساعد في تطويل الأظافر وتقويتها ومنع تكسرها. ومن أهم هذه الفيتامينات فيتامين C الموجود خصوصاً في الليمون والبرتقال، والفيتامين H أو البيوتين الموجود بكثرة في الموز والأفوكادو والسلمون، علماً أنه يجب استهلاك البيوتين بنسبة 30 الى 40 ميكروغراماً يومياً للحفاظ على أظافر طويلة وقوية. إضافة الى الفيتامين B9 أو حمض الفوليك الموجود في الخضار الورقية والبيض والفواكهة الحمضية، والفيتامين A الذي يعد ضرورياً جداً لتعزيز نمو الأظافر، ويمكن العثور عليه مثلاً في الجريب فروت والسبانخ والبطاطا والتفاح والبيض والكبد والحليب. بإمكانك أيضاً الاستعانة بالمكملات الغذائية لتأمين متطلبات جسمك من هذه المعادن والفيتامينات، وبذلك تعملين على تطويل أظافرك بسرعة فائقة.



الخطوة الثالثة

واظبي على استخدام الخلطات الطبيعية



واظبي على استخدام الخلطات الطبيعية، التي تجعل أظافرك تنمو بسرعة وصعبة التكسر خلال بضعة أسابيع فقط. بإمكانك مثلاً، خلط كوب من عصير البرتقال مع فص واحد من الثوم المهروس، ونقع أظافرك بالخليط لمدة ربع ساعة. من ثم، انقعي أظافرك بزيت الزيتون لمدة عشر دقائق أخرى، بعدها اغسلي يديك ونظفيها من بقايا الخليط وشطفيها بالماء الدافئ. وبعد مواظبتك على تطبيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع، ستصبح أظافرك صحية وأقوى وأكثر طولاً.

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

علاجات طبيعية مذهلة لكل من تعاني تكسّر الأظافر

نصائح لتعزيز نمو الأظافر بعد الصيف

ألوان مناكير ستعشقينها هذا الخريف