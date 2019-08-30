كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 04:35 مساءً - حفلت أسابيع الموضة لموسم خريف 2019، بتسريحات شعر راقية مفعمة بالجمال والأنوثة. فإذا كنت من مواكبات اتجاهات تسريحات الشعر الجديدة، سنقدم لك في ما يلي مجموعات من تسريحات خريف 2019 من وحي أسابيع الموضة.



تسريحة ذيل الحصان الأنيق

تسريحة ذيل الحصان الأنيق



لم تغب تسريحات ذيل الحصان إطلاقاً عن منصات عروض الأزياء لخريف 2019، لا سيما تسريحة ذيل الحصان الأنيق فائقة الجاذبية والجمال، والتي تمنح المرأة مظهراً متألقاً مفعماً بالأنوثة. وقد ارتكزت هذه التسريحة على تسريح الشعر الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، وتثبيت الشعر بالرذاذ للحفاظ على تسريحة خالية من الشوائب. وقد ظهرت هذه التسريحة لدى نينا ريتشي وفيكتوريا بيكهام وبالمن وباكو رابان وغيرها من الدور العالمية...



تسريحة الشعر المنسدل المثبت بالجل

تسريحة الشعر المنسدل المثبت بالجل



سيكون الجل المنتج المفضل لدى مصففي الشعر في خريف 2019، حيث ظهرت تسريحة الشعر المنسدل المثبت بالجل بكثرة على منصات أبرز الدور العالمية في عروض خريف 2019، مثل هيرميس وروبرتو كافالي وسلفاتوري فيراغامو وفندي... وترتكز هذه التسريحة على سحب الشعر الى الخلف بواسطة الجل وتركه منسدلاً على الظهر، مع الغرة الجانبية.



تسريحة الشينيون مغ الغرة المنحوتة

تسريحة الشينيون مغ الغرة المنحوتة



لقد خطفت تسريحة الشينيون الأضواء في مختلف أسابيع الموضة لموسم خريف 2019، والتي ارتكزت خصوصاً على الغرة المنحوتة بإبداع، فأتت بأشكال متعددة فائقة الجمال والتميز، علماً أن هذه التسريحة تعود الى مرحلة السبعينات. ومن بين الدور العالمية التي اعتمدتها، فندي وبربري وJW Anderson...



تسريحة الشعر الفوضوي

تسريحة الشعر الفوضوي



احتلت تسريحة الشعر الفوضوي حيزاً كبيراً في عروض خريف 2019، فاعتمدتها الدور العالمية مثل فرساتشي و Mary Katrantzou... وهي تلائم الشعر القصير والطويل والمتوسط الطول على حد سواء، وهي ترتكز بشكل أساسي على خصلات الشعر الفوضوية المنسدلة على الجبين وجانبي الوجه.

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تسريحة الضفائر

تسريحة الضفائر



اكتسبت تسريحة الضفائر في عروض خريف 2019 بعداً متجدداً وعصرياً، فقد ظهرت بأشكال مميزة مفعمة بالجمال والأنوثة، وهي ستكون منتشرة بكثرة خلال الفترة المقبلة لتمنح المرأة مظهراً طفولياً فائق الروعة. وقد اعتُمدت هذه التسريحة من قبل دور عالمية مثل فندي وماكس مارا وبرادا... بإمكانك اعتماد تسريحة الضفائر المزدوجة الطويلة جداً والمنسدلة على الكتفين، أو تسريحة الضفيرة الواحدة المنسدلة على الظهر.



تسريحة الشعر المنسدل

تسريحة الشعر المنسدل



في الأساس، لا تغيب تسريحة الشعر المنسدل عن منصات عروض الأزياء في المواسم كافة. إلا أنها أتت منحوتة الشكل ومستوحاة من المجتمع الراقي، وقد ظهرت في عروض أوسكار دي لا رنتا وسيلين... وأتت بأشكال مختلفة، من بينها تسريحة الشعر المنسدل المستقيم مع الغرة الفرنسية، وتسريحة الشعر المنسدل مع التموجات العريضة، وتسريجة الشعر المنسدلة مع الغرة المسحوبة الى الوراء.

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