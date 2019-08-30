عبايات خروج موضة ٢٠١٩

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 04:35 مساءً - موديلات العبايات جزء أساسي من اطلالة الكثير من الصبايا، للتألق كل يوم بتصميمات أنيقة ومميزة، وبالوقت نفسه مريحة لمشاويركِ اليومية.

ولكي تتألقي بأفضل عبايات خروج، اخترنا لكِ عبايات موضة ٢٠١٩ لاطلالة مميزة هذا الصيف من ماركات العبايات.



عبايات خروج سوداء مع تطريزات الخيوط

عبايات خروج سوداء مع تطريزات الخيوط





لاطلالة بسيطة مع لمسة أنيقة، يمكنكِ اختيار هذه العباية السوداء من لا سيدرا عبايه La sedra ABaya باللون الأسود مع تطريزات الخيوط البنية.

وهذه العباية مناسبة أكثر للصبايا الممتلئات، فتصميمها الواسع يخفي قليلًا من عيوب الجسم، نسقيها مع حجاب أسود، وحذاء بيج سميك ، لاطلالة مميزة بلمسات عصرية.





عبايات كتان صيفية بألوان جريئة

عبايات كتان صيفية بألوان جريئة





اختيار العبايات الكتان، أنسب ما يمكنكِ اعتماده هذا الصيف، كهذا الموديل من عباياس إف آر Abayas f r باللون الأحمر الخشخاش الشبابي، لاطلالة مميزة وتمنحك لوك شبابيًّا نهاريًّا.

اعتمدي العبايه بمشاويركِ النهارية، مع شنطة متوسطة الحجم لا سيّما باللون الأسود أو من درجات العبايه نفسها، مع حجاب أبيض وحذاء بدرجات الشنطة نفسها، حتى تبدي باطلالة منسجمة.



عبايات مع الأزرار الأمامية

عبايات مع الأزرار الأمامية





ظهرت موضة العبايات مع الأزرار الأمامية بشكل لافت هذا الموسم، يمكنكِ اعتمادها كهذا الموديل من Modesty Abaya موديستي عبايه، باللون الأسود مناسبة أكثر لأجواء الصيف واطلالات الشاطىء.



العبايات المكسرة البنية

العبايات المكسرة البنية



لطالما يمنح اللون البني الصبايا اطلالة بسيطة وناعمة، وهو من الألوان التي سنشاهدها كثيرًا بالخريف المقبل، فلِمَ لا تجربينها كهذا الموديل من Grana Da Line غرانا دا لاين.

وأكثر ما يناسب العبايات البنية هو اعتماد ألوان النود كدرجات البيج والأوف وايت، سواء للون الحجاب أو الشنطة والشوز.

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