سيلين ديون تطلب إقامة حفل في رومانيا

أعلنت عمدة العاصمة الرومانية "بوخارست"، جابريلا فيريا، أن المطربة الكندية سيلين ديون ربما تقيم حفلة غنائية في بوخارست العام القادم، حيث تم تقديم طلب لإقامة إحدى حفلاتها الموسيقية في الساحة الوطنية لدى قسم الاستثمارات بمجلس مدينة بوخارست.

وقالت فيريا: "المسابقات الرياضية لها الأولوية ولكن لا نرغب تحت أي ظرف من الظروف في عدم تلبية الطلبات الأخرى التي تستحق النظر فيها، مثل إقامة حفلات موسيقية كبيرة هنا، لدينا الآن طلب، تم تقديمه إلى قسم الاستثمارات بمجلس المدينة، من مديري فنانة عالمية، وأنا متأكدة من أن العديد من الرومانيين يرغبون في رؤيتها في بوخارست، وهي سيلين ديون"، وفقا لموقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري.

وأضافت فيريا: إن سيلين ديون ربما تغني في العاصمة الرومانية الصيف القادم، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع الاتحاد الروماني لكرة القدم وممثلي الفرق الرياضية التي عادة ما تستأجر الساحة، لوضع جدول زمني.