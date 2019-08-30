إليك مجوهرات اللؤلؤ ذات التصاميم الناعمة لإطلالة الجامعة

من أكثر المجوهرات التي برزت بقوّة في موسم ربيع وصيف 2019 هي مجوهرات اللؤلؤ ذات التصاميم الناعمة، ذات التصاميم المفعمة بالعصرية والأنوثة، وهي لا تزال الأكثر رواجاً حتى اليوم. فقد عمدت أغلبية دور المجوهرات إلى ابتكار تصاميم لمجوهرات لؤلؤ مميزة، تنوّعت بين الأقراط والسلاسل والخواتم وحتى الأساور الناعمة؛ لتضفي على المرأة إطلالة أنثوية، بالأخص إذا ما كانت طالبة تبحث عن مجوهرات ناعمة لإطلالة الجامعة هذا الموسم.

تتنوّع تصاميم مجوهرات اللؤلؤ الناعمة بين أشكال هندسية مختلفة مصممة من الفضّة أو الذهب الأصفر أو الأبيض أو الوردي، كما يمكن أن تتداخل حبات اللؤلؤ مع بعضها بعضاً لإبراز شكل جديد بأسلوب عصري ومبتكر.

نقدّم إليكِ في «سيدتي» اليوم أجمل مجوهرات اللؤلؤ الناعمة التي ستميّز إطلالتك في الجامعة هذا العام وتكملها بفخامة راقية.

مجوهرات لؤلؤ ناعمة لإطلالة الجامعة

من علامة روبرت وان Robert Wan الفاخرة، اخترنا لكِ هذا السوار الناعم من الذهب الوردي ولؤلؤ تاهيتي الرمادي.

يمكنكِ ارتداء هذا السوار مع الساعة على نحو يومي، وتنسيقه مع مختلف إطلالات الجامعة.

تقدم دار كلوي Chloe هذه الأقراط المميزة ضمن تشكيلة خريف وشتاء 2019؛ لإضفاء لمسة أنثوية أنيقة على إطلالاتك النهارية، بالأخص إذا ما كنتِ تبحثين عن أقراط لافتة تناسب إطلالتك للجامعة. تم تصميمها من النحاس المطلي بالذهب بشعار حرف C المميز للماركة، وهي مرصعة بلؤلؤ صناعي لامع.

ارتديه مع بلوزة حرير وبنطال جينز لإطلالة أنيقة.

Advertisements

لموسم الجامعة هذا العام، استمدت علامة إم كيه إس MKS الإلهام من البحار والملاحة عند ابتكارها لهذه القلادة الفريدة، والمصنوعة من ذهب وردي راقٍ. تتميز القطعة بسلسلة رفيعة وحلية بتصميم شراع مزين بعرق اللؤلؤ من المنتصف، ومحاط بإطار مجدول كالحبل.

ما عليكِ سوى تنسيقها مع بلوزة ذات ياقة V لإبراز جمالها.

اجذبي أنظار الجميع في الجامعة إلى حُليكِ التي تزيدك تألقاً مع قلادة لؤلؤ فخمة من ناتاشا شفايتزر Natasha Schweitzer. صممت بسلسلة رقيقة من الفضة الإسترلينية، وهي تتزين بحبات من اللؤلؤ الطبيعي.

تألقي بارتدائها مع مختلف تصاميم ياقات الملابس، فهي ستضفي إطلالة مفعمة بالأنوثة.

قد يهمك ايضاً:

المجوهرات المتنوعة من حبات اللؤلؤ والأحجار الأخرى تتربع على عرش الموضة

الياقوت الأزرق يُعد من المجوهرات التي تمنحك إطلالة ملوكية