فيديو.. "أم روح حلوة".. هكذا دعيت دينا الشربيني للرقص مع عمرو دياب في فرح

على نغمات أغنية عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، شاركت الفنانة دينا الشربيني، عمرو دياب والعروس والعريس الرقص على "ستيدج"، في فرح أحياه عمرو دياب مؤخرا، ودخلت الشربيني للرقص بالتزامن مع غناء عمرو دياب، "الحياة حلوة ويا أم روح حلوة كلهم حلوين جننوني"، حيث طلبت منها العروس حينها الصعود إليهم ومشاركتهم الرقص.

وأثارت أغنية "يوم التلات"، الجديدة للفنان عمرو دياب كثير من الجدل، مؤخرا خاصة بحديثه عن ثلاث أنواع من النساء، البيضاء والسمراء، وأم روح حلوة، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن زوجتيه شيرين رضا (البيضاء)، زينة عاشور (السمراء)، أما أم روح حلوة فهي دينا الشربيني.

وانتشر الفيديو بشدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهرت فيه الشربيني، مرتدية توب ستوميك أسود، مع جيبة زرقاء من الستان، وصففت شعرها الأشقر كيرلي، فيما ارتدى عمرو دياب بدلة كلاسيكية وحذاء رياضي في حفل الزفاف.

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وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي قد شاركت متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها مع عمرو دياب ودينا الشربيني، وكتبت في تعليقها على الصورة، "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني، سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يتكرر".

وهو ما يعد مفاجأة للبعض إعلان زواج الثنائي، خاصة في ظل تكتم كلا الطرفين عن إعلان طبيعة العلاقة بينهما.