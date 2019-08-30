بـ"فستان أبيض".. منة شلبي تعلق على نبأ زواجها من شاب خارج الوسط الفني

بتعليقين ساخرين عبر حسابها الرسمي على موقعي "تويتر" و"إنستجرام"، علقت الفنانة منة شلبي على شائعة "توديعها العزومة" قريبا، وانشغالها بالاستعداد لحفل زفافها في 2020، على شاب من خارج الوسط الفني.

وأعادت الفنانة الشابة، التغريدة المتضمنة خبر اقتراب موعد زفافها، معلقة عبر "تويتر": "بجد؟.. هو مين طيب مش تقولوا لي؟".

ونشر "منة" عبر "إنستجرام"، صورة لها بفستان الزفاف الأبيض، ضمن مشهد فيلم "بنات وسط البلد"، معلقة بسخرية على شائعة زواجها: "صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه.. كل دي إشاعات، ألف ألف مبروك".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشورين، اللذان تجاوزان الـ63 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "عقبال ما تبقى الإشاعات دي حقيقة"، و"إن شاء الله نفرح بيكي قريب"، و"طب ما تعمليها بجد يا منة.. يارب نفرح بيكى قريب"، و"هتعملي عقلك بالاشاعات".

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حرص بعض الفنانين على التعليق على منشورها، من بينهما الممثلة هنا شيحة، التي اكتفت بوضع "أيموشن" ضاحك، كما كتب الفنان محمود الليثي: "أنا سعيد إني غنيت في فرحك يا ميجو".

وشاركت الفنانة منة شلبي في بطولة فيلم "خيال مآتة"، مع النجم أحمد حلمي، إضافة إلى خالد الصاوي، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة، وبيومي فؤاد، وغيرهم.