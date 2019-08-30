"مينا وماريان".. الأذن تعشق قبل العين أحيانا

حقًا السعادة قرار والنجاح اختيار، والدليل على ذلك قصة مينا ميشيل المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والذي قهر إعاقته وتفوق وتحول من طفل يعاني من كف بصره لأستاذ جامعي في تخصص من أصعب التخصصات.

يشتكي الطفل مينا من الآلام في عينه، ويصطحبه والده ووالدته للطبيب الذي لم يتورع في إخبارهم أن نجلهم يعاني من ضمور في العصب البصري وسيفقد بصره خلال السنوات القادمة.

دارت الأيام بمينا وأفل معها نور بصره بينما اشتدت بصيرته، وحصل على الثانوية العامة بدرجات عالية وحقق حلمه بالالتحاق بكلية الهندسة شعبة الهندسة المعمارية ليصبح مهندسا معماريا، رغم تحفظ الأساتذة وتوقعهم أن يتعسر مينا في دراسته، بخاصة بعدما حصل على -1 من 10 في أول لوحة رسمها بيده.

خالف مينا التوقعات متسلحًا بإرادته وتفوق وحصل على المركز الأول في الجامعة وأصبح معيدًا في الكلية، ثم حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراة وأصبح من أشهر مدرسي جامعة المنصورة.

ورغم النجاح الباهر الذي حققه الدكتور مينا إلا أنه لم يستطيع الارتباط بفتاة نظرًا لإعاقته، حتى لعب القدر دوره وتلقى دعوة للظهور في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وبالفعل جلس مينا أمام الشاذلي في لقاء قبل عامين.

في ذات الوقت كانت إحدى الصحفيات تنصح زميلتها الصحفية الشابة ماريان رسمي بأن تجري حوارًا مع شاب من متحدي الإعاقة، متمسك بالأمل ولا تغيب عن وجهه الابتسامة، مؤكدة لها أن الحوار معه سيحتوي على لمحات رائعة.

وبالفعل تجري ماريان اتصالًا هاتفيًا بمينا، ويرفض مينا إجراء اللقاء ولكنه شعر بشعور غريب يسري إليه عبر آثير الهاتف، ليطلب منها أن يصبحا أصدقاء، ولكن أنهت ماريان المكالمة.

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مرت الأيام وحصل مينا على إجازة وذهب لأحد الشواطئ ليستجم بعد مجهود شاق في رسالة الماجستير، وعند تصفحه لمنشورات الآخرين على فيسبوك جذبته منشورات حساب باسم ماريان رسمي، ليتذكر الصحفية التي رفض إجراء حوار معها.

يتواصل مينا مع ماريان في عيد العذراء، متعللًا بتهنئتها بالعيد ويتواصلا سويًا حتى كان اللقاء الأول، والذي اصطحب فيه مينا "كشاف كهربي بالشحن" كهدية لماريان بعدما عرف منها أثناء تواصلهم هاتفيًا أنها تخاف من الظلام، بخاصة بعد وفاة والدها ووالدتها.

"فقط اليوم عرفت الحب".. هذا هو التعليق الذي كتبه مينا في دفتر خواطره بعدما تحدث مع ماريان للمرة الأولى في الهاتف، ولم تستغرق الأمور وقتًا طويلًا حتى تزوج مينا وماريان، ولتكون حلقة الإعلامية منى الشاذلي هي سبب معرفة مينا وماريان، وسبب سعادة شابين جمعهم الأمل وحب الحياة.