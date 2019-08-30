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على غير عادتها.. أيتن عامر تنشر صورها بـ"لوك صيفي"

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تعتاد أيتن عامر نشو صورها وهي في جلسة تصوير مختلفة، أو من حياتها اليومية، وعكس كثير من الفنانات لا تشارك جمهورها "اللوك الصيفي" أو خلال وجودها في الساحل الشمالي، لكن يبدو أنها غيرت رأيها.

شاركت أيتن عامر جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لها بـ"لوك صيفي".

ظهرت أيتن عامر بشعر مبلل، ونظارة شمسية بنية اللون، وبدون مكياج تقريبا، وكتبت في تعليقها على الصورة "فعاليات الصيف".

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الصور لاقت تفاعلا كبيرا من قبل جمهور ومتابعي أيتن عامر وذلك عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "عسل يا توتي"، و"بحبك اوووووى وبموت فيكى جدا وبحترمك فى كل أعمالك". 

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