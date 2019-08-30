إطلالات شبابية وعصرية من وحي المؤثِّر السعودي زيد السويداء

يُعتبر زيد السويداء من أكثر المشاهير السعوديين الذين يلفتون الأنظار بأزيائهم المتجددة ولمساتهم المبتكرة، وله لمسة عصرية وتجديد في البدلات الكلاسيكية أو الثياب السعودية التي يرتديها، لذا تميَّز بتكامل نجاحه في ذوقه المميز في اتباع الموضة الأكثر شبابية وعصرية، إلى جمال تقديمه وتمثيله، بالإضافة إلى مقاطِعِه المنتشرة على السوشيال ميديا.



ويتقن زيد السويداء اختيار التيشيرتات والقمصان والبلوڤرات بشكل لافت، حيث ينتقيها بقصات متناسقة مع قوامه بشكل يبرز جسمه الرياضي المتناسق، وعادة ما يميل إلى الألوان التقليدية في البناطيل، مثل الجينز والأسود والأبيض، ويختار التيشيرتات الملونة سواء في تصميمها السادة أو

الذي تزينه بعض النقشات، كما يحرص على اختيار الأقمشة القطنية التي تضفي العملية والراحة على إطلالاته، والأحذية الرياضية بأشكالها وعلاماتها المتنوعة.



ويهتم بتنسيق أزيائه مع إكسسواراته الرجالية، مثل الساعة السوداء أو الفضية، والأساور المصنوعة من القماش الأصفر أو الأسود، وبعض الخواتم التي يختارها بشكل مكرر في العادة، ولحرصه الدائم على مواكبة الإطلالة الشبابية في ملابسه بشكل عام وصيحات الموضة الجديدة والمبتكرة، فقد أصبح الكاجوال رمزًا لاقتداء الشباب به في تنسيق أزيائه التي تسابق الجميع بأناقتها

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