تنسيقات عصرية تستقبلين بها الخريف من خزانة لارا اسكندر

اقترب فصل الخريف وفي هذا الموسم نقوم عادة بتغيير خزائننا، حيث نبدأ بتوضيب الملابس الصيفية وبإخراج الملابس الثقيلة نسبيًّا، وتتغير الموضة كثيرًا في هذا الانتقال الموسمي، ولهذا نقع في حيرة من ناحية انتقاء الملابس، ولهذا نستعين كثيرًا بإطلالات النجمات العالميات والمحليات لنستوحي منهنّ في مختلف المناسبات، واليوم اخترنا مجموعة من التنسيقات العصرية من خزانة النجمة الشابة لارا اسكندر، لتستوحي منها بعض الأفكار، وإليكِ بعض الأمثلة.

إطلالة مثالية لفصل الخريف نسقتها لارا اسكندر مؤخرًا، اعتمدت فيها درجات الباستيل الهادئة واستوحتها بشكل عام من حقبة الثمانينيات، حيث اختارت بنطلونًا قماشيًّا باللون البيج بقصة أرجل واسعة وخصر عالٍ، ونسقت معه قميصًا مميزًا باللون الأبيض، ومن فوقهما اعتمدت ترانشكوت باللون الزهري التفاحي، وأكملت الاطلالة بشنطة يد باللون البيج ونظارات شمسية عصرية.

الإطلالات أحادية اللون إحدى أبرز صيحات الموضة هذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات والفاشينيستات وقد تبنّين هذه الموضة، ومنهنّ لارا اسكندر التي اختارت اللون الأبيض بشكل كامل لإحدى الإطلالات العصرية، وكانت عبارة عن تنورة ماكسي مع توب قصيرة بياقة عالية، ومن فوقهما معطف خفيف، وأكملت اللوك بشنطة يد من الجلد، وأقراط باللون النيلي أضافت من خلالهما لمسات حيوية لافتة.

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تنسيق خريفي آخر مميز اعتمدته لارا اسكندر، جمعت فيه بين الأسلوب العصري والأسلوب الأنثوي الأنيق، حيث نسقت لوك مميزًا من “آلايا” Alia اختارت فيه تنورة ميدي كلوش باللون البيج مع قميص كلاسيكي باللون الأبيض، ومن فوقه كورسيه من الجلد الأسود وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ وشنطة يد باللون البني.

تنسيقات عصرية خريفية من خزانة لارا اسكندر، شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تناسبكِ.

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