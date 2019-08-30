مع اقتراب الاحتفال برأس السنة الهجرية.. طريقة عمل السوبيا في المنزل

مع اقتراب الاحتفال برأس السنة الهجرية، تبحث العديد من ربات المنزل على طريقة إعداد السوبيا، التي تعد أحد الطقوس الأساسية في ذلك اليوم.
وفيما يلي خطوات تحضير السوبيا، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "سي بي سي سفرة":
المقادير
بودرة سوبيا
جوز هند
لبن جوز هند
سكر
لبن
ثلج
كريمة مخفوقة
طريقة تحضير
- خلط بودرة سوبيا وجوز الهند ولبن جوز الهند ولبن وسكر في خلاط كهربائي.
- إضافة الثلج إلى الخليط.
- تقدم السوبيا مع الكريمة المخفوقة.
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