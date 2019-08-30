صور.. "فجر" مصممة مشغولات يدوية بـ الجوخ.. تحلم بالظهور في "صاحبة السعادة"

لم يحالفها الحظ للالتحاق بكلية فنون تطبيقية بعد الانتهاء من الثانوية العامة ووقف التنسيق عقبة أمام تحقيق أحلامها، فدرست فجر عبد الصبور، 25 عاما، بكلية التربية التي تكن تتمناها لتتبدل طموحاتها لكنها عادت لحلمها مجددا من خلال العمل بالمشغولات اليدوية عقب انجاب طفلتها الأولى.

عندما بدأت "فجر" التحضير لسبوع ابنتها، فاجئها غلاء أسعار زينة الاحتفالات، فقررت تعليم نفسها المشغولات اليدوية من خامة الجوخ، وصنع المجسمات والشخصيات الكرتونية، لتتحول هوايتها إلى محاولة تحقيق مكاسب مادية منها كما ذكرت أثناء حديثها لـ "هُن".

حاولت ابنة محافظة الاسكندرية من خلال أعمالها الاختلاف وأن تجعل لنفسها بصمة تميزها: "أحلامي كتير جدا وطموحاتي ملهاش سقف علشان كده بحاول دايما أكون متميزة في شغلي واعمل حاجات جديدة مختلفة عن اللي موجودة في السوق".

"الربح بسيط بس أنا مبسوطة بشغلي"، بهذه الكلمات وصفت "فجر"، سعادتها بالمنتجات التي تقوم بها رغم ضعف الدخل المادي الذي تحصل عليه من بيع مشغولاتها، إلا أن أعمالها نالت أعجاب الجميع، ومن خلال تشجيعهم استمرت في المجال عام كامل.

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استوحت اسم صفحتها من ابنتها "لينا"، لتقرر أن تطلق عليها اسم "Lino ideas hand craft"، وعن كيفية التوفيق بين عملها وابنتها: "بحاول اشتغل في وقت نوم بنتي لأني بستخدم أدوات ممكن تكون خطر عليها زي المقص فباجي على نومي علشان أقدر أوفق".

تسعى "فجر" إلى البحث عن الأفكار الجديدة وتحسين منتجاتها باستمرار وأحلامها لم تقف عند حد معين ولكنها تمنت في هذه المرحلة استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، "بتمني جدا أطلع مع إسعاد يونس في برنامجها.