تعزز صحة القلب وتعتني بالبشرة والشعر.. تعرفي على فوائد الكمثرى

الكمثرى مليئة بالعديد من العناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم بالكامل، وهذا بالإضافة إلى كونها لذيذة، يقدم لكِ موقع "هن" أهم فوائد فاكهة الكمثرى، نقلا عن موقع "healthline".

الكمثرى من الفواكه الغنية بفيتامين (أ)، الذي تعمل كمضادات للأكسدة، وتشارك في بعض وظائف الأعضاء، كما يمكنها أن تقلل من آثار الشيخوخة على الجلد مثل التجاعيد والبقع العمرية، كما أنها تقلل من تساقط الشعر، التنكس البقعي، إعتام عدسة العين، والعديد من الحالات الأخرى المرتبطة بالشيخوخة.

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الكمثرى غنية بالألياف الغذائية، مما يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، معظم الألياف الموجودة في الكمثرى عبارة عن عديد السكاريد غير القابل للذوبان، هذه الألياف تجمع المواد الغذائية وتضيف كميات كبيرة لذلك تسهل عملية مرور الطعام عبر الأمعاء.

علاوة على ذلك، فإنها تحفز إفراز العصارة الهضمية، كما أنها تنظم حركة الأمعاء وتقلل من احتمالات الإصابة بالإمساك وكذلك الإسهال، كما ان الألياف الموجود في الكمثرى تحمي القولون وتساعد على امتصاص الماء فيه.

يمكن للمكونات المضادة للأكسدة والفلافونويد الموجودة في الكمثرى أن تحدث تأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم، مما يقلل من الألم المرتبط بالالتهاب، وهذا يشمل الحد من أعراض التهاب المفاصل، الحالات الروماتيزمية، النقرس.

تعتبر الكمثرى مصدر جيد للبوتاسيوم، مما يعني أن لها تأثير كبير على صحة القلب، حيث أن البوتاسيوم معروف انه موسع للأوعية الدموية، وهذا يعني أنه يخفض ضغط الدم، مما يقلل من الضغط على الجهاز القلبي الوعائي بأكمله ويجعل من الصعب حدوث الجلطات.

تحتوي الكمثرى على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين C و K والنحاس، هذه المواد الكيميائية تزيل الجذور الحرة وتحمي الخلايا من الضرر الذي يمكن أن تسببه، ويتم الإشادة بمضادات الأكسدة في المقام الأول لأنشطتها المضادة للسرطان، وقد تم ربط الكمثرى، كونها غنية بمضادات الأكسدة، للوقاية من السرطان.