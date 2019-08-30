منافسة شرسة في الأناقة بين زوجات الرؤساء الكبار في قمة مجموعة السبع في باريس

خاضت زوجات رؤساء الدول الكبرى، منافسات قوية في قمة رؤساء الدول السبع بباريس، في إظهار لمدى الجمال والأناقة اللاتي تتمتعن بها، حيث ارتدت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي 3 فساتين فاخرة في يوم واحد.

وقررت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي ذات الـ66 عامًا، أن تتفوق على منافستها بارتداء فستان من طراز لويس فويتون يبلغ سعره 2470 جنيهًا إسترلينيًّا لفستان مزين بالأحجار، ويصل إلى فوق الركبتين، مع زوج من الصنادل المميزة.

ولكن بدا أنّ المنافسة محسومة لميلانيا ذات الـ49 عامًا، والتي ارتدت ثوبًا صيفيًّا خفيفًا يناسب حرارة الجو، أظهر رشاقتها وطولها الفارع، بلون صدفي أبيض، تكلف 3 آلاف دولار.

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وظهرت الزوجتان في الصور وهنّ تتبادلان القبل بودّ شديد، قبل البدء في المشي على شاطئ "كوت دي باسك" في بياريتز، في اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع.

وليست هذه المرة الأولى من المواجهة في قمة مجموعة السبع، التي ترتدي فيها الزوجتان مثل هذه الفساتين الباهظة، فقد أبهرت ميلانيا بالأمس الجميع بفستان بلغت تكلفته 3800 دولار، وكذلك ارتدت بريجيت سترة تكلفت 3683 دولارًا، ولكنّ هذه الاطلالة الصباحية هي الأغلى.

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وبالنسبة لزوجات الرؤساء الآخرين، يبدو أنهنّ لم يدخلن المنافسة الشرسة بين ميلانيا وبريجيت، حيث ظهرن أمس باطلالات بسيطة، ولم يتم الإعلان عن أسعار الأثواب الرقيقة التي ارتدينها.

وظهرت كل من السيدة الأولى في شيلي سيسيليا موريل، وجيني موريسون، زوجة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ومالغورزاتا تاسك، زوجة رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.

ولم تنفرد باطلالتها إلا آكي آبي، زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حيث ارتدت ثوبًا مستوحًى من التراث الياباني، وهو ثوب الكيمونو التقليدي الذي انتشر في اليابان طوال القرون السابقة، فبدا متناسبًا مع قصة شعرها القصيرة.

وغابت عن المنافسة كاري سيموندز صديقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والتي أثارت الكثير من الجدل منذ تولي جونسون رئاسة وزراء المملكة المتحدة، وكان من المنتظر أن تظهر باطلالة شابة، حيث لا يتجاوز عمرها 31 عامًا بفارق شاسع في العمر عن جونسون البالغ 55 عامًا.

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