حضري الكفتة على طريقة نجلاء الشرشابي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -
حضري الكفتة بخطوات سلهة وبسيطة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
- المكونات
1 كيلو لحمة مفرومة
قطعة دهن أو لية ضاني
1 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
بصلة مبشورة
رغيف خبز بلدي
بصلة مبشورة
منديل ضاني
ملح
فلفل أسود
فحم
- طريقة التحضير
توضع اللحمة المفرومة بالكبة بإضافة البصل وجميع التوابل بما في ذلك الفلفل الأسود والملح والخبز، والبيكنج بودر والجيلاتين مع قليل من الماء الساخن، بعد لانتهاء من فرم الخليط مع اللحمة يشكل على هيئة أصابع.
يتم لف المنديل الضاني حول جزء من أصابع الكفتة، بعدها يتم تحضير "طاسة" لتسخين الزيت، يوضع بها الكفته للتحمير حتى النضح.
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