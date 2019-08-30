"أحلام" تؤسس مشروعا لتعليم الشباب العزف على الآلات الموسيقية

بحثت طويلا عن مكان مناسب لتعلم البيانو، التي هوت العزف عليه، وعلى مدار عامين تنقلت بين أكثر من مكان لارتفاع أسعارها، وحينها قررت أحلام ماهر استئجار غرفة في المعادي لتعليم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، لتقديم أفضل خدمة بأقل سعر.

حاولت الفتاة العشرينية على مدار أربعة أشهر أن تدخر أموالها، لتبدأ خطواتها الأولى، واشترت 3 آلات بيانو وكمان وجيتار، واستعانت بمدربين مهرة، للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه، "كنت بحس بملل وأنا بتعلم، وقررت أعالج المشاكل ويستفيد منها عدد كبير من الهواة".

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أصرت "أحلام" أن تخفض سعر التدريب لـ250 جنيهاً داخل مجموعة، و400 جنيه بشكل فردي: "أقل بكتير من أسعار التدريب في أماكن كتير، خاصة فى منطقة المعادي".

منذ أن تخرجت "أحلام" ب كلية آداب عين شمس، حلمت بتأسيس مشروع يحمل اسمها، وظلت تبحث عن فكرة مناسبة حتى استقرت على مشروع "ورش المزيكا"، لاحتياجها الشديد له، إضافة إلى حبها للموسيقى، "حاولت أحمّس كل اللى نفسهم يتعلموا ومش قادرين".

تجربة "أحلام" الشخصية وتنقلها بين ورش تعلم البيانو، ساعدها على التعرف على عيوب ومميزات التدريب، وما يحتاجه المتدرب حتى يصل إلى هدفه، واستفادت من ذلك فى مشروعها الجديد، من خلال توفير أجواء مناسبة للتعلم والاستعانة بمدربين أكفاء لديهم رغبة فى التعليم، وليس فقط الحصول على أجر.