أزهري يوضح حكم سماع أذكار خلال ممارسة الرياضة ورقص "زومبا"

علق علوي أمين، أستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على الإعلان المزعوم عن "جيم إسلامي" للفتيات بمحافظة بور سعيد، يعتمد على الأذكار بدلا من الأغاني، خلال ممارسة التمارين الرياضية ورقص الزومبا، قائلا إنه "سلوك مباح في الشرع الإسلامي".

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وأضاف "أمين" لـ"هن"، أنه لا حرج في سماع الأذكار أثناء التمارين الرياضية، متابعا: "أكيد هتبقى أحسن من سماع الأغاني والمهرجانات"، مشيرا إلى جواز سماع الأذكار أيضا خلال رقص "الزومبا"، طالما أنه لا يحتوى على حركات "مخلة".

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واستشهد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، بالآية رقم 191 من سورة آل عمران، للدلالة على جواز ذكر الله في جميع الأوضاع، والتي تضمنت "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".