تعرفي على أحدث صيحات البوت هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعد البوت قطعة أساسية لا غنى عنها في الخزانة الشتوية للمرأة العصرية؛ حيث إنه لا يعمل على تدفئة السيقان فحسب، بل يضفي أيضا على المظهر لمسة أنوثة تنطق بالأناقة والجاذبية.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس، أن الموضة في خريف/شتاء 2019/2020 تشهد رواجا كبيرا للبوت الكلاسيكي ذي الساق متوسط الطول، والذي يتناغم مع الفساتين والتنانير متوسطة الطول "ميدي" الرائجة بقوة حاليًا.

وأضافت شولتس، أن البوت ذا الساق متوسط الطول يصل إلى أعلى باطن الساق، ولكنه لا يغطي الركبة، مشيرة إلى أنه يطل بموديلات من الجلد الشمواه المرتخي، الذي ينزلق إلى الأسفل بعض الشيء، وتُعرف هذه الموديلات الرائجة باسم “slouch” أو “slouchy”.

كما توجد موديلات فوق الركبة

“Overknee”، والتي تتمتع بمظهر مفعم بالإثارة، وهي تغازل في المقام الأول المرأة طويلة القامة ذات السيقان الممشوقة، وتتناغم مع الفساتين والتنانير القصيرة، التي تسلط الأضواء عليها.

- كاوبوي وبطة

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ومن جانبها أشارت خبيرة الموضة الألمانية زيمونا راينر، إلى أن بوت الكاوبوي يمثل أحد الموديلات الرائجة بقوة هذا الشتاء، موضحة أنه يمتاز في الغالب بكعب مخروطي الشكل، كما أنه يطل هذا الموسم بكعب عال ونحيف أو بكعب متوسط الطول المعروف بكعب القطة “Kitten Heels”.

وأضافت راينر، أن هذا الموسم يشهد أيضا رواجا كبيرا لبوت البطة “Duck Boot”، وهو بوت ذو مقدمة مربعة “Square Toe”، ويمتاز بالراحة الفائقة أثناء المشي.

كما توجد موديلات من البوت ذات كعب ضخم وسميك، والتي تمنح المرأة ثباتا واستقرارا أثناء السير على الطرق الموحلة.

- ألوان ونقوش

وبالنسبة للألوان والنقوش، أوضحت راينر أن البوت يكتسي بألوان طبيعية كالبيج ودرجات البني أو يزهو بألوان جذابة كالأحمر الصارخ والفوشيا ودرجات الأخضر الجذابة كالزمردي.

وتزين البوت نقوش الزهور الحالمة المفعم بالرقة أو بنقوش جلد الحيوانات ذات الطابع الجريء والشرس كنقوش جلد النمر ونقوش جلد الثعبان ونقوش جلد الحمار الوحشي.