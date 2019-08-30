أطعمة تقي من مرض الزهايمر

مرض الزهايمر عبارة عن اضطراب تدريجي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ وموتها، وهو السبب الأكثر شيوعًا للخَرَف حيث يؤثر سلبًا في الشخص وقدرته على العمل بشكل مستقل، ومن العلامات المبكرة للمرض نسيان الأحداث الأخيرة أو المحادثات، ومع تقدم المرض يشعر المصاب بالزهايمر بضعف شديد في الذاكرة، ويفقد القدرة على أداء المهام اليومية.

هناك بعض الأطعمة التي تقي من مرض الزهايمر، يقدمها لكِ موقع "هن" نقلًا عن موقع "The Daily Meal":

أثبتت الأبحاث أن للقهوة دور فعال فى مقاومة تأثير الكوليسترول الضار، ولها تأثير مضاد للالتهاب وتحمى من الاكتئاب وجلطات المخ ومرض السكري، وجميعها أمراض تزيد من تعرضك للزهايمر وتحتوى القهوة أيضا على الكافيين، الذى يحارب موت خلايا المخ ويقلل من ارتفاع ضغط الدم.

الكاكاو وهو المكون الأساسى للشوكولاتة يحتوى على كمية هائلة من أحد أنواع مضادات الأكسدة يسمى الـ"فلافانول"، الذي له خصائص هامة لحماية القلب والمخ.

ويساعد شرب الكاكاو على تحسين الدورة الدموية للمخ، حيث تحتوى بودرة الكاكاو على ضعف كمية الـ"فلافانول" الموجودة فى الشوكولاتة الغامقة، التى تحتوى بدورها على ضعف الكمية الموجودة في الشوكولاتة الفاتحة وغير الموجودة فى الشوكولاتة البيضاء.

توالت الأبحاث الطبية التي تؤكد فائدة الشاي الأخضر لما يحتويه من مركبات طبيعية لسلامة وظائف المخ، حيث تساعد مضادات الأكسدة وخصائص إزالة السموم المتواجدة في مستخلصات الشاى الأخضر وهي قادرة على مكافحة الأمراض الكارثية مثل "الزهايمر".

أشارت الأبحاث إلى أن مستخلصات الشاى الأخضر تتداخل مع تشكيل التجميعات السامة في السلسلة الجزيئية، التى تؤدى إلى التدهور المعرفى بين مرضى الزهايمر.

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الفراولة والتوت غنيان بمضادات الأكسدة، إذ تحميان من تلف الخلايا الدماغية لذا تعتبر خيارا مثاليا للدماغ.

السلمون غني بالأوميجا 3، ومفيد لتقوية الذاكرة، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 تخفف من مستويات بروتينات تدعى "أميلويد بيتا" في الدم، وهي بروتينات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ما يساعد فى الحد من الإصابة بالزهايمر، ويساعد فى تحسين التركيز مع تقدم العمر.

كما يساعد الكركم فى تعزيز صحة الدماغ عن طريق زيادة مستويات صحية من هرمون يسمى عامل التغذية العصبية المشتقة من الدماغ، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في الوظيفة المعرفية على المدى الطويل.

الفاكهة والخضروات

تناول العصائر الطبيعية وأنواع من الفاكهة والخضروات مفيد للوقاية من مرض الزهايمر، أو تأخير الإصابة به لمدة ربما تصل إلى تسع سنوات.

ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، وهو فيتامين B معقد، حيث أنه مفيد في إنتاج الكريات الحمراء، كما ينصحون أيضًا بأخذ هذا الفيتامين كمكمل غذائي، إذ يسمح بزيادة وظيفة الإدراك.