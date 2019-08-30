طريقة عمل ستيك الدجاج بصوص "ورشستر شاير"

ستيك الدجاج بصوص الـ"ورشستر شاير" من ألذ الأكلات على الإطلاق، ويقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات ستيك الدجاج بصوص ورشستر شاير

ثوم مفروم

3 ملاعق من صوص ورشستر شاير

ملعقتين خل أبيض

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

4 قطع فراخ بانيه

ملعقة زبدة أو سمنة

حبتين من البصل المفروم

ثوم مفروم

ملعقة زبدة كبيرة

مكعب مرقة دجاج

ملعقة بهارات فراخ

ملعقتين من ورشستر صوص

Advertisements

ملعقة بابريكا

ملعقة كركم

نصف ملعقة ريحان مجفف

3 ملاعق كريمة خفق

طريقة تحضير ستيك الدجاج بصوص الورشستر شاير

أخلطي كلًا من الثوم، الخل، الملح، الفلفل الأسود، صوص الورشستر شاير في الخلاط الكهربائي، ونتركهم جانبًا.

ضعي قطع الفراخ البانيه في وعاء عميق، واسكبي عليهم الصوص الذي تم تحضيره من قبل، وضعي الخلطة في الثلاجة ليلة كاملة أو 5 ساعات على الأقل.

وبعد مرور الوقت المحدد لتتبيل الفراخ، ضعي الزبدة أو السمنة في طاسة ساخنة على نار هادئة، وضعي فيها قطع الفراخ مع التقليب المستمر في جميع الاتجاهات، حتى تنضج تمامًا وتأخذ اللون المائل إلى الأصفر من جميع الجوانب.

وفي إناء آخر حضري الصلصة، وضعي السمن وضيفي الثوم المفروم، البصل المفروم، مرقة الدجاج، بهارات الفراخ، صلصة الورشستر، الكركم، والبابريكا، وقلبيهم معًا جيدًا.

ثم ضيفي كريمة الخفق، واستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام سميك إلى حدٍ ما.

قومي بعد ذلك بإضافة الريحان المجفف إلى الخليط وقلبيه جيدًا.

قطعي الفراخ البانية إلى شرائح رفيعة أو حسب الرغبة، وضعيها في طبق التقديم.

اسكبي عليها الصوص الذي تم تحضيره.

قدمي الفراخ بصوص الورشستر شاير مع الأرز الأبيض، ساخنة.