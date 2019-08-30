"الستات ميعرفوش يكدبوا" يقدم روشتة للرجال للتعامل مع المرأة

قدم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" روشته للرجال لكيفية التعامل مع المرأة وإنجاح علاقتهم الزوجية.

قالت الإعلامية سهير جودة، خلال تقديمها البرنامج على شاشة "CBC": "غياب الاحترام بين الزوجين معناه غياب كل شيء، وإذا فقد الاحترام فقدت العلاقات تأثيرها أيضا".

وأضافت: "كذلك النقاش بهدوء في حالة الاختلاف، ولا بد من الاختلاف باحترام وصوت هادئ وطريقة جدية.. دايما نقدر نحكم على الشخص وقت غضبه لأنه لو مغلطش وقت غضبه هتعرف إنه محترم، لأن الغضب بيطلع أسوأ ما فينا".

وقالت مفيدة شيحة: "جربت إنك تتكلم بهدوء في خناقة من الخناقات واحترام، لأن مش من حقك إنك ترفع صوتك، هل جربت إنك تكلمها بهدوء".

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وأضافت شيحة: "كل امرأة لديها قوة تحمل، ولو استمر الوضع زعيق وخناق هي مش مجبرة على تحمل كل ده، ومتجبوش الغلط على الإعلام والبرامج".

وقالت منى عبدالغني: "المشكلة إنك تقول ألفاظ وتغلط، وتقول أنا مش بشوف قدامي، ومن الحاجات اللي بتزيد الاحترام بين الزوجين هو تقبل الاختلاف، وحب الشخص بعيوبه".