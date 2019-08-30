سرطان عنق الرحم يعد أحد أنواع الأورام التي تصيب خلايا عنق الرحم، وهو الجزء السفلي من الرحم المتصل بالمهبل، وللحد من مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم يجب التعرف على اعراضه، ووفقا لموقع "Mayo Clinic" هي:

أعراض سرطان عنق الرحم

نزيف مهبلي بعد الجماع، أو فترات الحيض أو بعد انقطاع الطمث.

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إفرازات مهبلية مائية ودموية يمكن أن تكون ثقيلة ولها رائحة كريهة.

ألم في الحوض أو أثناء الجماع.

الآم في أسفل البطن أو الحوض، حيث إن كثير من النساء يعانين من الآم في البطن من فترة لأخرى، ولكن ألم سرطان الرحم يكون مختلفًا، حيث يكون من أسفل البطن أو من الحوض وما يحيط به.