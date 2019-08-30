طرق تنظيف الإكسسوارات الفضية في المنزل

إزعاج كبير تسببه الفضة "المطوسة" بفعل الأوساخ، ولأن الاكسسوارات جزءً من ملابسك فعليكي تنظيفها جيدا، ويقدم لك موقع "هن" طرق لتنظيف الفضة في المنزل.

الفويل

أحضري لترًا واحدًا من الماء وملعقة كبيرة من صودا الخبز وقطعة واحدة من رقائق الألومنيوم (فويل)، واتركي الخليط يغلي.

ضعي الفضيات في الوعاء لمدة 10 ثوانٍ، ثم تزال باستخدام ملقط المطبخ.

المسحوق

لجعل مجوهراتك أو فضياتك تتلألأ، توضع قطعة متوسطة ​​الحجم بورق الألمونيوم واملأه بالماء الساخن، ثم امزج ملعقة كبيرة من منظف المسحوق، ثم انقع الفضة لمدة دقيقة واحدة.

يشطف بالماء النظيف، والهواء الجاف.

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الكاتشب

إذا كانت الفضة مصبوغة، يمكن أن يساعد الكاتشب في تلميعها، ضعي كمية صغيرة على منشفة ورقية وافركي بلطف على المناطق المتسخة.

إذا لم تحصل الفضة على لمعان، فدعها في الكاتشب لمدة 15 دقيقة، ثم افرك بقطعة قماش ناعمة واشطفها نظيفًا.

نشا الذرة

خليط نشا الذرة والماء يجعل الفضة تبدو جديدة مرة أخرى.

ضعيها بقطعة قماش مبللة، واتركيها تجف، ثم افركيها بشئ كاشط، مثل القماش القطني أو منشفة ناشفة.

المعجون

ضغط كمية صغيرة من معجون الأسنان على قطعة قماش ونظفي الفضة، ثم اشطف وشاهد كيف يضئ.

الليمون

استرجعي اللمعان عن طريق تغميس الفضية في وعاء من الليمون أو مشروب الليمون الغازي، لمدة ساعة واحدة، اشطفيه وجففيه جيدا، قد تكون هذه في الواقع طريقة أفضل لاستخدام المشروبات الغازية بدلاً من شربها.