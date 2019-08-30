منجم للمعادن.. الحليب الرائب إكسير صحة ورشاقة للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الحليب الرائب يعد بمثابة إكسير الصحة والرشاقة؛ حيث أنه غني بالمعادن والبروتين وقليل السعرات الحرارية في الوقت نفسه.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن 100 غرام من الحليب الرائب تحتوي على 35 سعراً حرارياً فقط، كما أنه يمنح المرأة إحساساً بالشبع لمدة طويلة، مما يساعد على التمتع بقوام رشيق.
ويمتاز الحليب الرائب أيضاً باحتوائه على نسبة عالية من البروتين، مما يسهم في التمتع ببشرة مشدودة وجميلة.
كما يعد الحليب الرائب منجماً للمعادن؛ حيث أنه يحتوي على الكالسيوم المهم لتقوية العظام، ويشتمل على الزنك والمغنيسيوم والحديد، مما يساعد على ضبط مستوى الأنسولين وتعزيز بناء العضلات.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل سكر الحليب الموجود في الحليب الرائب على تدعيم بكتيريا الأمعاء الغليظة، مما يسهم في مكافحة مسببات الأمراض.
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