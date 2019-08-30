أطعمة تساعد على ضبط مستوى السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذر خبير التغذية الألماني هارالد زايتس من أن ارتفاع مستوى السكر بالدم يمهد الطريق للإصابة بالسكري، والبدانة وما يترتب عليهما من أمراض القلب والدورة الدموية الخطيرة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة ينصح زايتس بضبط مستوى السكر بالدم من خلال التغذية الصحية، وذلك بالإقلال من الكربوهيدرات كالخبز الأبيض والمعكرونة والحلويات؛ نظرا لأنها ترفع مستوى السكر بالدم من أجل إمداده بالطاقة.

وبدلا من ذلك يمكن إمداد الجسم بالطاقة بدون رفع مستوى السكر بالدم من خلال الإكثار من الدهون الصحية، والتي تتمثل مصادرها الغذائية في الأفوكادو والمكسرات والأسماك كالسلمون والماكريل والزيوت النباتية المعصورة على البارد مثل زيت الزيتون.

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وأكد زايتس على أهمية الحذر من الفواكه؛ نظرا لأنها تحتوي على الفركتوز (سكر الفاكهة)، الذي يتسبب في رفع مستوى السكر بالدم. لذا ينبغي تناول الفاكهة باعتدال وتناول الأصناف، التي تحتوي على القليل من الفركتوز مثل التوت والفواكه الحمضية.

ومن المهم أيضا الإقلال من المشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة ومشروبات الطاقة؛ لأنها ترفع مستوى السكر بالدم.

ومن ناحية أخرى، أشار زايتس إلى أهمية ممارسة الرياضة بانتظام من أجل ضبط مستوى السكر بالدم؛ حيث تسهم الرياضة في خفض مستوى السكر من خلال تحويل الجلوكوز إلى طاقة، كي تستغلها العضلات أثناء التدريب.

ولهذا الغرض ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا لمدة 30 دقيقة في المرة.