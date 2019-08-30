حلقات البصل من الأصناف الجانبية اللذيذة، التي يفضلها البعض عن البطاطس المقلية، وبطريقة بسيطة يمكنك إعدادها في البيتز ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل حلقات البصل المقلية أو "أونيون رينجز". المقادير بصل مقطع حلقات 1/2 كوب لبن ماء دقيق نشا بيكنج بودر بصل بودر ثوم بودر Advertisements ملح وفلفل أسود زيت للقلي طريقة التحضير يخلط اللبن مع الدقيق والماء والبيكنج بودر والنشا. يضاف البصل والثوم البودر مع الملح والفلفل الأسود إلى الخليط السابق. تخلط المكونات لحين الحصول على عجين. تغمس حلقات البصل منفردة واحدة تلو الأخرى، في الخليط. تغمر حلقات البصل بالدقيق بعد هذا الخليط. تقلى في الزيت وتقدم ساخنة.

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